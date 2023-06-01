Происшествия

сегодня, 11:48

В Липецке нашли несколько подставных фирм, через которые работали тамбовские обнальщики

782
#отмывание денег
В Липецке нашли несколько подставных фирм, через которые работали тамбовские обнальщики

По версии следствия, через банковские счета 246 фирм-однодневок в разных регионах страны прошло более трех миллиардов рублей.

В Тамбове полицейские пресекли деятельность преступного сообщества теневых банкиров, которые действовали и на территории Липецкой области.

«По предварительной информации, предполагаемый лидер криминальной структуры привлек к незаконной банковской деятельности десять человек. В период с января 2019 по май 2022 года они оказывали индивидуальным предпринимателям и руководителям компаний в ряде регионов страны услуги по обналичиванию денег. За это брали комиссию в размере от 6 до 10 процентов. По версии следствия, через банковские счета 246 фирм-однодневок прошло более трех миллиардов рублей. Доход преступного сообщества превысил 70 миллионов рублей», —  сообщает МВД Медиа.

Полицейские проведено около 70 обысков в офисах и по адресам проживания подозреваемых. Следственные действия проводились на территории семи областей, в том числе и Липецкой, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Как сообщила GOROD48 заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тамбовской области Нина Крус, в Липецке нашли ряд подставных фирм, через которые работали обнальщики.

Возбуждены уголовные дела по статьям 172, 173. 1, 210 УК РФ, которые объединены в одно производство.
782
#отмывание денег

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
64
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

«Lexus» липчанина угнали с платной парковки у «Внуково»: она выплатит клиенту более 10,5 млн рублей
#угон #суд #парковка
1
«Lexus» липчанина угнали с платной парковки у «Внуково»: она выплатит клиенту более 10,5 млн рублей

36 минут назад

Происшествия
На проспекте Победы столкнулись «Ниссан» и «ВАЗ»
#ДТП
На проспекте Победы столкнулись «Ниссан» и «ВАЗ»

47 минут назад

Происшествия
После небольшого перерыва в ЛГТУ снова объявлена эвакуация
#эвакуация #ЛГТУ
4
После небольшого перерыва в ЛГТУ снова объявлена эвакуация

сегодня, 09:50

Происшествия
В перевернувшемся под Липецком «ВАЗе» получил смертельные травмы 28-летний пассажир
#авария #ДТП
7
В перевернувшемся под Липецком «ВАЗе» получил смертельные травмы 28-летний пассажир

сегодня, 09:17

Происшествия
На трассе Липецк-Чаплыгин сгорел «ВАЗ»
#пожар
На трассе Липецк-Чаплыгин сгорел «ВАЗ»

сегодня, 09:16

Происшествия
Липчанин резал деньги на краю балкона пятого этажа
#дебош
27
Липчанин резал деньги на краю балкона пятого этажа

вчера, 21:09

Происшествия