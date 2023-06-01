сегодня, 11:48
В Липецке нашли несколько подставных фирм, через которые работали тамбовские обнальщики
По версии следствия, через банковские счета 246 фирм-однодневок в разных регионах страны прошло более трех миллиардов рублей.
«По предварительной информации, предполагаемый лидер криминальной структуры привлек к незаконной банковской деятельности десять человек. В период с января 2019 по май 2022 года они оказывали индивидуальным предпринимателям и руководителям компаний в ряде регионов страны услуги по обналичиванию денег. За это брали комиссию в размере от 6 до 10 процентов. По версии следствия, через банковские счета 246 фирм-однодневок прошло более трех миллиардов рублей. Доход преступного сообщества превысил 70 миллионов рублей», — сообщает МВД Медиа.
Полицейские проведено около 70 обысков в офисах и по адресам проживания подозреваемых. Следственные действия проводились на территории семи областей, в том числе и Липецкой, а также в Москве и Санкт-Петербурге.
Как сообщила GOROD48 заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тамбовской области Нина Крус, в Липецке нашли ряд подставных фирм, через которые работали обнальщики.
Возбуждены уголовные дела по статьям 172, 173. 1, 210 УК РФ, которые объединены в одно производство.