В России
48 минут назад
«Известия» сообщают о предоставлении льготникам скидки на оплату счетов ЖКХ до 50%
Отмечается, что плата за льготников будет поступать ресурсоснабжающим организациям напрямую от государства.
Россияне, имеющие льготы, смогут платить за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) до 50 процентов меньше по сравнению с остальными гражданами, - пишут "Известия" со ссылкой на Минстрой.
В РФ появится так называемый электронный домен "ЖКХ и городская среда", где соберут различные сервисы этой сферы. Один из них — "Гражданин", который будет использоваться для возмещения затрат за жилищно-коммунальные услуги для тех, кто имеет право на меры поддержки от государства, - рассказали в Минстрое.
Льготы на оплату ЖКУ получают отдельные категории граждан, например инвалиды, ветераны труда, ветераны ВОВ и так далее, субсидии — люди, доля расходов которых на оплату коммуналки превышает предельно допустимую.
В настоящее время в разных регионах установлены свои пороги. В 58 субъектах максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ составляет 22%, в 24 — 15–21%, а в трех — менее 15% (например, в Москве — 10%).
Уточняется, что субсидии будут выдаваться в виде электронного сертификата, который можно назвать скидкой. Человек оплатит по счету меньше, а компенсацию РСО направит государство.
В министерстве заявили, что "с учетом соблюдения принципа адресности расходования бюджетных средств предполагается, что гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30–50% меньше их стоимости (в зависимости от льготной категории). Указанная разница будет подтверждаться именным электронным сертификатом и при осуществлении оплаты попадать в реестр для последующего взаиморасчета государства с поставщиком услуги".
"Таким образом, денежные средства будут попадать на счет поставщика услуг, а гражданин сможет получить меру поддержки в момент оплаты за услуги", - добавили в ведомстве. Сервис появится не ранее 2024 года, - отметили в министерство.
Это будет способствовать собираемости и сокращению задолженности за жилищно-коммунальные услуги, - подчеркнули в Минстрое.
В РФ появится так называемый электронный домен "ЖКХ и городская среда", где соберут различные сервисы этой сферы. Один из них — "Гражданин", который будет использоваться для возмещения затрат за жилищно-коммунальные услуги для тех, кто имеет право на меры поддержки от государства, - рассказали в Минстрое.
Льготы на оплату ЖКУ получают отдельные категории граждан, например инвалиды, ветераны труда, ветераны ВОВ и так далее, субсидии — люди, доля расходов которых на оплату коммуналки превышает предельно допустимую.
В настоящее время в разных регионах установлены свои пороги. В 58 субъектах максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ составляет 22%, в 24 — 15–21%, а в трех — менее 15% (например, в Москве — 10%).
Уточняется, что субсидии будут выдаваться в виде электронного сертификата, который можно назвать скидкой. Человек оплатит по счету меньше, а компенсацию РСО направит государство.
В министерстве заявили, что "с учетом соблюдения принципа адресности расходования бюджетных средств предполагается, что гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30–50% меньше их стоимости (в зависимости от льготной категории). Указанная разница будет подтверждаться именным электронным сертификатом и при осуществлении оплаты попадать в реестр для последующего взаиморасчета государства с поставщиком услуги".
"Таким образом, денежные средства будут попадать на счет поставщика услуг, а гражданин сможет получить меру поддержки в момент оплаты за услуги", - добавили в ведомстве. Сервис появится не ранее 2024 года, - отметили в министерство.
Это будет способствовать собираемости и сокращению задолженности за жилищно-коммунальные услуги, - подчеркнули в Минстрое.