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сегодня, 10:40

В Липецкой области открываются 14 загородных и 350 пришкольных лагерей

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#дети #лагерь
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В Липецкой области открываются 14 загородных и 350 пришкольных лагерей

Более 500 организаций отдыха и оздоровления готовы принять этим летом почти 46 тысяч детей.

В первую летнюю смену в загородных лагерях Липецкой области отдохнут около трех тысяч детей.

По данным пресс-службы управления образования и науки Липецкой области, всего в летнюю кампанию более 500 организаций отдыха и оздоровления готовы принять почти 46 тысяч детей. Это почти на три тысячи больше, чем в прошлом году.

В Липецкой области открываются 14 загородных и 350 пришкольных лагерей, 73 лагеря труда и отдыха на базе образовательных организаций, 58 палаточных лагерей.

Во время летней оздоровительной кампании в обновлённом «Прометее» смогут отдохнуть более 2 тысяч детей.

Липецкая область готова принять детей из Белгородской области. Они смогут отдохнуть в липецком лагере «Прометей»: уже в первую смену там примут 50 белгородских школьников.

Открыта горячая линия по организации летнего отдыха. Специалисты Центра развития детского отдыха ответят на все вопросы, связанные с летней оздоровительной кампанией 2023 года, по телефонам: 8(4742) 242-877, 242-787.
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#дети #лагерь
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Комментарии (1)

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Алоизий

18 минут назад
Раньше такое количество в одном районе было. Ну это тогда было, когда мы не правильно жили.
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