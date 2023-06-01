Более 500 организаций отдыха и оздоровления готовы принять этим летом почти 46 тысяч детей.

В первую летнюю смену в загородных лагерях Липецкой области отдохнут около трех тысяч детей.



По данным пресс-службы управления образования и науки Липецкой области, всего в летнюю кампанию более 500 организаций отдыха и оздоровления готовы принять почти 46 тысяч детей. Это почти на три тысячи больше, чем в прошлом году.



В Липецкой области открываются 14 загородных и 350 пришкольных лагерей, 73 лагеря труда и отдыха на базе образовательных организаций, 58 палаточных лагерей.



Во время летней оздоровительной кампании в обновлённом «Прометее» смогут отдохнуть более 2 тысяч детей.



Липецкая область готова принять детей из Белгородской области. Они смогут отдохнуть в липецком лагере «Прометей»: уже в первую смену там примут 50 белгородских школьников.



Открыта горячая линия по организации летнего отдыха. Специалисты Центра развития детского отдыха ответят на все вопросы, связанные с летней оздоровительной кампанией 2023 года, по телефонам: 8(4742) 242-877, 242-787.