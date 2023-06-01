Экзамены проходят в 32 пунктах.

Cегодня почти 4,5 тысячи одиннадцатиклассников Липецкой области сдают ЕГЭ по математике базового и профильного уровней.



Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, на ЕГЭ по математике базового уровня зарегистрировался 2 251 участник, экзамен профильного уровня планируют сдавать 2 243 выпускника.



Для проведения экзамена в регионе задействовано 32 пункта проведения экзаменов.



Экзамен профильного уровня необходим для поступления в вузы, в которых математика включена в перечень вступительных испытаний. На экзаменах разрешается использование линейки, не содержащей справочной информации, для построения чертежей и рисунков.



Продолжительность выполнения экзаменационной работы по математике базового уровня – 3 часа, по математике профильного уровня – 3 часа 55 минут.



ЕГЭ по базовой математике оценивается по пятибалльной шкале. Для получения аттестата достаточно трех баллов. Минимальный балл по профильной математике – 27 баллов.



Свои результаты по математике участники ЕГЭ по математике базового уровня узнают не позднее 16 июня, профильного – не позднее 19 июня.