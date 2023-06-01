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В Белгородской области 10 человек пострадали при обстреле

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#Белгород #атака

Число пострадавших в результате обстрела Белгородской области украинскими военными выросло до десяти человек. Семьи с детьми эвакуируют в другие города России.

Губернатор Белгородской области ранее сообщил в своем Телеграм-канале, что в Шебекинском округе в результате непрекращающегося обстрела со стороны ВСУ ранено восемь человек, погибших нет, также есть разрушения домов.

Позднее глава региона добавил, что в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ села Новопетровка Валуйского городского округа, по предварительной информации, есть еще двое пострадавших - преподаватели сельской школы. У мужчины осколочные ранения правого предплечья, у женщины - осколочные ранения рук. Сейчас они находятся в ЦРБ, вся необходимая медпомощь оказывается. Осколками снарядов выбиты стекла и посечены фасады в зданиях школы, медпункта и нескольких домовладениях, - добавил губернатор.

Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте. Но идет массированный обстрел, - пояснил Гладков.

Администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей.

По его словам, в течение дня 200 человек семей, среди которых мамы и бабушки с маленькими детьми будут срочно эвакуированы в Пензу. А 3 июня - еще 600 человек в Калугу и Ярославль.
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#Белгород #атака

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