сегодня, 10:06
В Белгородской области 10 человек пострадали при обстреле
Число пострадавших в результате обстрела Белгородской области украинскими военными выросло до десяти человек. Семьи с детьми эвакуируют в другие города России.
Позднее глава региона добавил, что в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ села Новопетровка Валуйского городского округа, по предварительной информации, есть еще двое пострадавших - преподаватели сельской школы. У мужчины осколочные ранения правого предплечья, у женщины - осколочные ранения рук. Сейчас они находятся в ЦРБ, вся необходимая медпомощь оказывается. Осколками снарядов выбиты стекла и посечены фасады в зданиях школы, медпункта и нескольких домовладениях, - добавил губернатор.
Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте. Но идет массированный обстрел, - пояснил Гладков.
Администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей.
По его словам, в течение дня 200 человек семей, среди которых мамы и бабушки с маленькими детьми будут срочно эвакуированы в Пензу. А 3 июня - еще 600 человек в Калугу и Ярославль.