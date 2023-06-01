Происшествия

16 минут назад

После небольшого перерыва в ЛГТУ снова объявлена эвакуация

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#эвакуация #ЛГТУ
После небольшого перерыва в ЛГТУ снова объявлена эвакуация

После недельной передышки в липецкий политех пришло очередное анонимное сообщение о минировании.

Сегодня утром профком ЛГТУ сообщил в социальных сетях об эвакуации в вузе.

«Уважаемые студенты, есть угроза минирования. Срочно покиньте здание университета!», - говорится в сообщении.

В УМВД России по Липецкой области сообщили, что пока такой информацией не располагают.

В управлении внешних связей ЛГТУ от комментариев отказались

Анонимные сообщения о минировании поступают в ЛГТУ с середины апреля. Небольшой перерыв случился в последнюю неделю мая.
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#эвакуация #ЛГТУ

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