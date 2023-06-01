После небольшого перерыва в ЛГТУ снова объявлена эвакуация

После недельной передышки в липецкий политех пришло очередное анонимное сообщение о минировании.

Сегодня утром профком ЛГТУ сообщил в социальных сетях об эвакуации в вузе.



«Уважаемые студенты, есть угроза минирования. Срочно покиньте здание университета!», - говорится в сообщении.



В УМВД России по Липецкой области сообщили, что пока такой информацией не располагают.



В управлении внешних связей ЛГТУ от комментариев отказались



Анонимные сообщения о минировании поступают в ЛГТУ с середины апреля. Небольшой перерыв случился в последнюю неделю мая.