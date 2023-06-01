Происшествия
16 минут назад
После небольшого перерыва в ЛГТУ снова объявлена эвакуация
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После недельной передышки в липецкий политех пришло очередное анонимное сообщение о минировании.
Сегодня утром профком ЛГТУ сообщил в социальных сетях об эвакуации в вузе.
«Уважаемые студенты, есть угроза минирования. Срочно покиньте здание университета!», - говорится в сообщении.
В УМВД России по Липецкой области сообщили, что пока такой информацией не располагают.
В управлении внешних связей ЛГТУ от комментариев отказались
Анонимные сообщения о минировании поступают в ЛГТУ с середины апреля. Небольшой перерыв случился в последнюю неделю мая.
«Уважаемые студенты, есть угроза минирования. Срочно покиньте здание университета!», - говорится в сообщении.
В УМВД России по Липецкой области сообщили, что пока такой информацией не располагают.
В управлении внешних связей ЛГТУ от комментариев отказались
Анонимные сообщения о минировании поступают в ЛГТУ с середины апреля. Небольшой перерыв случился в последнюю неделю мая.
121