Происшествия

51 минуту назад

На трассе Липецк-Чаплыгин сгорел «ВАЗ»

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#пожар
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На трассе Липецк-Чаплыгин сгорел «ВАЗ»

Машина уничтожена огнём практически полностью 

31 мая в 13:30 в Добровском районе на 33-м километре трассы Липецк-Чаплыгин загорелся автомобиль «ВАЗ-2115». На тушение машины выезжало одно отделение пожарных.

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«Огнём уничтожены сгораемые узлы и агрегаты автомобиля», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.

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Ещё один автомобиль сгорел уже сегодня ночью в 01:54 в Ельце на улице Октябрьская. Там огнём была уничтожена машина «Хонда Цивик». 

Вечером 31 мая в Становлянском районе на станции Бабарыкино горела надворная постройка. 

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На возгорание выезжали два пожарных отделения. Надворная постройка выгорела полностью. 
327
#пожар
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