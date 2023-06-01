На трассе Липецк-Чаплыгин сгорел «ВАЗ»

Машина уничтожена огнём практически полностью

















На возгорание выезжали два пожарных отделения. Надворная постройка выгорела полностью. Надворная постройка выгорела полностью.

31 мая в 13:30 в Добровском районе на 33-м километре трассы Липецк-Чаплыгин загорелся автомобиль «ВАЗ-2115». На тушение машины выезжало одно отделение пожарных.«Огнём уничтожены сгораемые узлы и агрегаты автомобиля», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.Ещё один автомобиль сгорел уже сегодня ночью в 01:54 в Ельце на улице Октябрьская. Там огнём была уничтожена машина «Хонда Цивик».Вечером 31 мая в Становлянском районе на станции Бабарыкино горела надворная постройка.