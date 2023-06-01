Происшествия
51 минуту назад
На трассе Липецк-Чаплыгин сгорел «ВАЗ»
327
Машина уничтожена огнём практически полностью
31 мая в 13:30 в Добровском районе на 33-м километре трассы Липецк-Чаплыгин загорелся автомобиль «ВАЗ-2115». На тушение машины выезжало одно отделение пожарных.
«Огнём уничтожены сгораемые узлы и агрегаты автомобиля», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.
Ещё один автомобиль сгорел уже сегодня ночью в 01:54 в Ельце на улице Октябрьская. Там огнём была уничтожена машина «Хонда Цивик».
Вечером 31 мая в Становлянском районе на станции Бабарыкино горела надворная постройка.
На возгорание выезжали два пожарных отделения. Надворная постройка выгорела полностью.
«Огнём уничтожены сгораемые узлы и агрегаты автомобиля», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.
Ещё один автомобиль сгорел уже сегодня ночью в 01:54 в Ельце на улице Октябрьская. Там огнём была уничтожена машина «Хонда Цивик».
Вечером 31 мая в Становлянском районе на станции Бабарыкино горела надворная постройка.
На возгорание выезжали два пожарных отделения. Надворная постройка выгорела полностью.
327