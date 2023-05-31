Общество
40 минут назад
Контрафактные Коржик, Карамелька и Компот обошлись в 60 000 рублей
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Контрафактные мягкие игрушки продавали в торговой точке поселка Дачный.
Левобережный районный суд Липецка рассмотрел гражданское дело по иску АО «Сеть Телевизионных Станций» к индивидуальному предпринимателю о нарушении исключительных прав.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в ноябре 2021 года правообладатель сделал закупку контрафактных мягких игрушек в торговой точке поселка Дачный.
Мягкие игрушки повторяли персонажей мультфильма «Три кота»: Коржика, Карамельку и Компота, также на них был соответствующий товарный знак. Факт продажи был подтверждён товарным чеком и видеозаписью.
АО «Сеть Телевизионных Станций» потребовало взыскать с предпринимателя компенсацию за нарушение исключительных имущественных прав – по 10 тысяч рублей за каждый товарный знак и изображение персонажа мультфильма. В результате суд взыскал с индивидуального предпринимателя 60 тысяч рублей.
Напомним, ранее стало известно, что в Задонске без разрешения правообладателя продали контрафактные куклы с изображениями персонажей мультфильма «Сказочный патруль». Суд взыскал с продавца кукол в пользу правообладателя — ООО «Ноль Плюс Медиа» 50 000 рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в ноябре 2021 года правообладатель сделал закупку контрафактных мягких игрушек в торговой точке поселка Дачный.
Мягкие игрушки повторяли персонажей мультфильма «Три кота»: Коржика, Карамельку и Компота, также на них был соответствующий товарный знак. Факт продажи был подтверждён товарным чеком и видеозаписью.
АО «Сеть Телевизионных Станций» потребовало взыскать с предпринимателя компенсацию за нарушение исключительных имущественных прав – по 10 тысяч рублей за каждый товарный знак и изображение персонажа мультфильма. В результате суд взыскал с индивидуального предпринимателя 60 тысяч рублей.
Напомним, ранее стало известно, что в Задонске без разрешения правообладателя продали контрафактные куклы с изображениями персонажей мультфильма «Сказочный патруль». Суд взыскал с продавца кукол в пользу правообладателя — ООО «Ноль Плюс Медиа» 50 000 рублей.
213