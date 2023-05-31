Общество

40 минут назад

Контрафактные Коржик, Карамелька и Компот обошлись в 60 000 рублей

213
#авторские права #контрафакт
1
Контрафактные Коржик, Карамелька и Компот обошлись в 60 000 рублей

Контрафактные мягкие игрушки продавали в торговой точке поселка Дачный.

Левобережный районный суд Липецка рассмотрел гражданское дело по иску АО «Сеть Телевизионных Станций» к индивидуальному предпринимателю о нарушении исключительных прав.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в ноябре 2021 года правообладатель сделал закупку контрафактных мягких игрушек в торговой точке поселка Дачный.

Мягкие игрушки повторяли персонажей мультфильма «Три кота»: Коржика, Карамельку и Компота, также на них был соответствующий товарный знак. Факт продажи был подтверждён товарным чеком и видеозаписью.

АО «Сеть Телевизионных Станций» потребовало взыскать с предпринимателя компенсацию за нарушение исключительных имущественных прав – по 10 тысяч рублей за каждый товарный знак и изображение персонажа мультфильма. В результате суд взыскал с индивидуального предпринимателя 60 тысяч рублей.

Напомним, ранее стало известно, что в Задонске без разрешения правообладателя продали контрафактные куклы с изображениями персонажей мультфильма «Сказочный патруль». Суд взыскал с продавца кукол в пользу правообладателя — ООО «Ноль Плюс Медиа» 50 000 рублей.
213
#авторские права #контрафакт
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
61
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

На улицах Катукова и Стаханова до 15 июня установят знаки «Парковка запрещена»
#парковка
5
На улицах Катукова и Стаханова до 15 июня установят знаки «Парковка запрещена»

44 минуты назад

Общество
Завтра в Липецке откроют для купания один пляж
#пляж #река #купание
7
Завтра в Липецке откроют для купания один пляж

сегодня, 16:00

Общество
«Пробили дырку, вода прибывает неделю»
#ЖКХ
3
«Пробили дырку, вода прибывает неделю»

сегодня, 14:33

Общество
«По делу Валентина Малахова материальный ущерб составил 26 миллионов рублей»
#Валентин Малахов #«Руслан-1» #коррупция
22
«По делу Валентина Малахова материальный ущерб составил 26 миллионов рублей»

сегодня, 14:14

Общество
Снежка, Маша, Аленка и Варя обошлись в 50 000 рублей
#авторские права #контрафакт
2
Снежка, Маша, Аленка и Варя обошлись в 50 000 рублей

сегодня, 13:03

Общество
Бал детсадовцев прошел в Быхановом саду
#выпускной. детский сад
7
Бал детсадовцев прошел в Быхановом саду

сегодня, 12:47

Общество