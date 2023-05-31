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сегодня, 14:25

Крышу «Наполеона» на 50 лет НЛМК облюбовали подростки, скоро на стройке усилят охрану

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#долгострой #дети
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Недостроенное здание жилищного комплекса «Наполеон» продано с торгов. Новый собственник обязался усилить его охрану.

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Довольно часто в соцсетях выкладываются фото и видео с подростками, разгуливающими по крыше недостроенного ЖК «Наполеон» на улице 50 лет НЛМК.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 пообещали, что изучат видео и проведут проверку. Впрочем, у здания появился новый собственник, который обязался усилить его охрану.

Как сообщили GOROD48 в областном управлении строительства и архитектуры, права на имущество застройщика здания, обанкротившегося ООО «СУ — 10 „Липецкстрой“», переданы публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на основании определения Арбитражного суда Липецкой области.

«Фонд развития территорий» продал здание с открытого аукциона. По словам победителя торгов, ограждение недостроя будет проверено на целостность. Также будет усилена охрана участка.
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#долгострой #дети
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Комментарии (2)

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адекватный житель

25 минут назад
ну и долго он стоять то будет. либо доделывайте либо сносите. а лазать по таким местам прикольно. только осторожно. виды с него отличные на закатах.
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Снип

44 минуты назад
Сносить его надо, хотя бы до пятого этажа.
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