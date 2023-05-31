Крышу «Наполеона» на 50 лет НЛМК облюбовали подростки, скоро на стройке усилят охрану

Недостроенное здание жилищного комплекса «Наполеон» продано с торгов. Новый собственник обязался усилить его охрану.

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Довольно часто в соцсетях выкладываются фото и видео с подростками, разгуливающими по крыше недостроенного ЖК «Наполеон» на улице 50 лет НЛМК.



В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 пообещали, что изучат видео и проведут проверку. Впрочем, у здания появился новый собственник, который обязался усилить его охрану.



Как сообщили GOROD48 в областном управлении строительства и архитектуры, права на имущество застройщика здания, обанкротившегося ООО «СУ — 10 „Липецкстрой“», переданы публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на основании определения Арбитражного суда Липецкой области.



«Фонд развития территорий» продал здание с открытого аукциона. По словам победителя торгов, ограждение недостроя будет проверено на целостность. Также будет усилена охрана участка.