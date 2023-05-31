сегодня, 14:10
В Госдуме предлагают запретить проезд электросамокатов по пешеходным улицам
Депутаты предлагают ужесточить правила использования электросамокатов, в том числе ограничить допустимую скорость до 15 км/ч.
Помимо этого, предлагается запретить пользоваться этими средствами передвижения лицам до 18 лет.
"В стране постоянно растет число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). В 2019 году было зафиксировано 147 случаев, в 2020-м — 430, в 2021-м — 704, в 2022-м — 976. За прошлый год в таких авариях погибли 19 человек, пострадали — 941", - говорится в письме.
"Мы должны смотреть на статистику происшествий с СИМ — ее непрерывный рост показывает, что внесенные изменения пока не работают. В этом случае необходимо обеспечить безопасность пешеходов через снижение скорости прокатных электросамокатов до 15 км/ч", — заявил Якубовский.
Транспортные средства, которые могут развивать скорость даже до 25 км/ч, необходимо строго контролировать, - считает генеральный директор компании "Этерна" Дмитрий Томилин.