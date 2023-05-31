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41 минуту назад

Оперштаб Краснодарского края сообщил об атаке беспилотника на второй НПЗ на Кубани

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#атака беспилотника #НПЗ

Около 4 утра на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода предположительно упал неустановленный беспилотный аппарат. В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло.

Неизвестный БПЛА упал на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, - сообщает Оперштаб региона.

В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 9:20 упавший БПЛА уничтожили взрывотехники в целях безопасности.

"На месте работают спецслужбы, правоохранительные органы. Угрозы жизни населения нет. Пострадавших нет. Ущерб имуществу не причинён", - отмечает Оперштаб региона.

Ранее 31 мая был потушен пожар на Афипском НПЗ. Пожар, по предварительным данным, произошел в результате прилета беспилотника.
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#атака беспилотника #НПЗ

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