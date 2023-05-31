В рамках капремонта в Липецкой области обновят фасады 53 домов

В этом году в рамках краткосрочного плана изменится внешний облик 53 домов в регионе, в том числе 33 многоэтажек областного центра. Почти половина объектов находится в работе. Ход капитального ремонта фасадов оценил и.о. генерального директора ФКР Липецкой области Алексей Костин. На выездном совещании кроме представителей Фонда присутствовали специалисты подрядных организаций, управляющих компаний и жители.

Фасад дома №46/2 по ул. Космонавтов в городе Липецке теперь выделяется на фоне окружающей типовой застройки. Подрядная организация завершила его окраску. Для многоэтажки, расположенной внутри микрорайона, выбрали пастельные тона. А к работам по ремонту фасада дома по ул. Опытная, д. 19Б подрядчик приступил недавно. На данный момент отремонтированы входные группы, отмостка, заменены окна в подъездах.







«Фасады жилых домов определяют архитектурный облик, сохраняют городской дух и традиции. Их капитальный ремонт — сложная работа, которая требует особого внимания на каждом этапе, начиная с этапа проектирования и заканчивая процедурой принятия выполненных работ», – отметил и.о. генерального директора ФКР Липецкой области Алексей Костин.







Напомним, что в состав работ по капитальному ремонту фасадов входит восстановление наружных стен, балконных плит, существующей отделки фасада и архитектурных элементов, инъецирование трещин, восстановление цоколя, замена окон в подъездах, ремонт входных групп.







Всего с 2014 по 2022 год в Липецкой области в рамках капитального ремонта обновлено 964 фасада многоквартирных домов.