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сегодня, 12:53
Минфин РФ предлагает разрешить продавать алкоголь пассажирам внутренних рейсов
Предлагается до 30 июня 2026 года разрешить розничную продажу алкогольной продукции.
В российских аэропортах вскоре могут появиться магазины Duty Free для пассажиров внутренних рейсов: Минфин предложил разрешить беспошлинную торговлю алкоголем до 2026 года.
Так, документом предлагается до 30 июня 2026 года разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов с установлением особых требований к такой продаже, - говорится в сообщении министерства.
Уточняется, что данная мера поддержит операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые понесли существенные убытки в период распространения новой коронавирусной инфекции и недружественных действий иностранных государств.
Документ уже размещен на портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения. Из него следует, что Минфин предложил внести поправки в закон № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", дополнив его статьей об особенностях торговли алкоголем в международных аэропортах.
Так, документом предлагается до 30 июня 2026 года разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов с установлением особых требований к такой продаже, - говорится в сообщении министерства.
Уточняется, что данная мера поддержит операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые понесли существенные убытки в период распространения новой коронавирусной инфекции и недружественных действий иностранных государств.
Документ уже размещен на портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения. Из него следует, что Минфин предложил внести поправки в закон № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", дополнив его статьей об особенностях торговли алкоголем в международных аэропортах.