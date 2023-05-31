30 минут назад
Власти РФ ввели запрет на вывоз из страны патронов и гильз
Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз из страны патронов и гильз. Запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований.
Уточняется, что запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований. Решение направлено на обеспечение защиты интересов государства.
Постановление подготовлено в рамках исполнения Указа президента "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности".