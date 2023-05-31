В России

30 минут назад

Власти РФ ввели запрет на вывоз из страны патронов и гильз

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#патроны #гильзы #запрет

Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз из страны патронов и гильз. Запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований.

В России введен временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится на сайте кабмина.

Уточняется, что запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований. Решение направлено на обеспечение защиты интересов государства.

Постановление подготовлено в рамках исполнения Указа президента "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности".
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#патроны #гильзы #запрет

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