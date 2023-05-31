Власти РФ ввели запрет на вывоз из страны патронов и гильз

Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз из страны патронов и гильз. Запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований.





Уточняется, что запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований. Решение направлено на обеспечение защиты интересов государства.



Постановление подготовлено в рамках исполнения Указа президента "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности". В России введен временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится на сайте кабмина Уточняется, что запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований. Решение направлено на обеспечение защиты интересов государства.Постановление подготовлено в рамках исполнения Указа президента "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности".