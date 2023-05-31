Происшествия
29 минут назад
Купленные в Липецке сигареты подвели под статью
Сотрудники ГИБДД при осмотре автомобиля обнаружили у 41-летнего мужчины 20 пачек сигарет без российских акцизных марок.
Суджанский районный суд Курской области рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении 41-летнего мужчины за перевозку 20 пачек немаркированных сигарет. Его обвиняют в незаконном перемещении табачной продукции на территории России.
«Из протокола об административном правонарушении следует, что обвиняемый зимой 2023 года купил в Липецке три блока сигарет, изготовленных в в Белоруссии. Покупка была сделана в магазине. Спустя неделю его остановили сотрудники ГИБДД и при осмотре автомобиля нашли 20 пачек сигарет. Экспертиза показала, что изъятая табачная продукция не имеет российских акцизных марок, — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Курской области.
Мужчине грозит штраф до 25 тысяч рублей.
Фото - t.me/sudrfkursk
«Из протокола об административном правонарушении следует, что обвиняемый зимой 2023 года купил в Липецке три блока сигарет, изготовленных в в Белоруссии. Покупка была сделана в магазине. Спустя неделю его остановили сотрудники ГИБДД и при осмотре автомобиля нашли 20 пачек сигарет. Экспертиза показала, что изъятая табачная продукция не имеет российских акцизных марок, — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Курской области.
Мужчине грозит штраф до 25 тысяч рублей.
Фото - t.me/sudrfkursk