Происшествия

29 минут назад

Купленные в Липецке сигареты подвели под статью

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#табак #сигареты #торговля
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Купленные в Липецке сигареты подвели под статью

Сотрудники ГИБДД при осмотре автомобиля обнаружили у 41-летнего мужчины 20 пачек сигарет без российских акцизных марок.

Суджанский районный суд Курской области рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении 41-летнего мужчины за перевозку 20 пачек немаркированных сигарет. Его обвиняют в незаконном перемещении табачной продукции на территории России.

«Из протокола об административном правонарушении следует, что обвиняемый зимой 2023 года купил в Липецке три блока сигарет, изготовленных в в Белоруссии. Покупка была сделана в магазине. Спустя неделю его остановили сотрудники ГИБДД и при осмотре автомобиля нашли 20 пачек сигарет. Экспертиза показала, что изъятая табачная продукция не имеет российских акцизных марок, —  сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Курской области.

Мужчине грозит штраф до 25 тысяч рублей.

Фото - t.me/sudrfkursk
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#табак #сигареты #торговля
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