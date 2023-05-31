По Липецком «Хендай» врезался в столб, 24-летний водитель — в больнице

Авария произошла накануне рано утром.

30 мая около шести часов утра на дороге «Подъезд к Липецку» врезался в столб автомобиль «Хендай». По данным ГИБДД, 24-летний водитель не справился с управлением. С места аварии его госпитализировали.

Еще одна авария произошла вчера в Тербунском районе на дороге Березовка – примыкание к автодороге Тербуны – Набережное – Волово: 33-летний водитель мопеда съехал в кювет. Мужчина также доставлен в больницу.