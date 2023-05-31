Происшествия

26 минут назад

По Липецком «Хендай» врезался в столб, 24-летний водитель — в больнице

338
#авария #ДТП
1
По Липецком «Хендай» врезался в столб, 24-летний водитель — в больнице

Авария произошла накануне рано утром.

30 мая около шести часов утра на дороге «Подъезд к Липецку» врезался в столб  автомобиль «Хендай». По данным ГИБДД, 24-летний водитель не справился с управлением. С места аварии его госпитализировали.

Еще одна авария произошла вчера в Тербунском районе на дороге Березовка – примыкание к автодороге Тербуны – Набережное – Волово: 33-летний водитель мопеда съехал в кювет. Мужчина также доставлен в больницу.

338
#авария #ДТП
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
58
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

Первоклассник, на которого упали железные футбольные ворота, переведен из реанимации в обычную палат...
#ЧП #дети
1
Первоклассник, на которого упали железные футбольные ворота, переведен из реанимации в обычную палат...

51 минуту назад

Происшествия
Уголовное дело о жестком столкновении на улице Ангарской передано в суд: водитель «Форда» был пьян
#ДТП
1
Уголовное дело о жестком столкновении на улице Ангарской передано в суд: водитель «Форда» был пьян

сегодня, 09:44

Происшествия
«БМВ» сбил 20-летнюю девушку: по предварительным данным, водитель ехал на красный
#авария #ДТП
5
«БМВ» сбил 20-летнюю девушку: по предварительным данным, водитель ехал на красный

сегодня, 08:56

Происшествия
20-летняя липчанка заплатила 99 940 рублей мошенникам за краску для волос
#мошенничество
1
20-летняя липчанка заплатила 99 940 рублей мошенникам за краску для волос

вчера, 14:31

Происшествия
Елецкий полицейский погиб дома у родителей
#гибель #полицейский
15
Елецкий полицейский погиб дома у родителей

вчера, 14:06

Происшествия
Ельчанин отправился на 8 лет и 2 месяца в колонию строго режима за наркотики
#наркотики
3
Ельчанин отправился на 8 лет и 2 месяца в колонию строго режима за наркотики

вчера, 13:34

Происшествия