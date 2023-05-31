Бизнес

55 минут назад

Преимущества покупки квартиры с отделкой в ЖК «Геометрия»

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Преимущества покупки квартиры с отделкой в ЖК «Геометрия»

После приобретения квартиры в новостройке будущие жильцы сталкиваются с вопросом ремонта.

Как правило, в квартире без отделки необходимо выровнять стены и сделать стяжку пола, установить сантехнику и межкомнатные двери, озадачиться электроповодкой, положить напольное покрытие и довести чистовой ремонт до ума. Зачастую застройщики предлагают клиентам доплатить и получить ремонт от застройщика, но самое неприятное в этом , что ремонт начинается только после получения ключей. Из этого следует, что еще минимум 3 месяца обладателю квартиры придется ждать долгожданного переезда.

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Застройщик ОДСК современного ЖК «Геометрия» в Европейском микрорайоне Липецка в отличие от многих застройщиков с пониманием относится к данной проблеме и предлагает своим покупателям переехать в квартиру с ремонтом уже сразу после получения ключей.
Вам не нужно тратить время и деньги на отделку — в вашей долгожданной уютной квартире будет все сделано, нужно только перевезти мебель и оставить время на приятные хлопоты.

Выбору покупателя компания ОДСК предлагает 2 варианта чистовой отделки — «Комфорт» и «Стандарт», что позволит подобрать подходящий вариант на самый изысканный вкус.

В «Комфорте» доступны на выбор две цветовые гаммы – легкая светлая и классическая темная. В улучшенную отделку входят дверь-сейф, ламинат, межкомнатные двери, обои под покраску, керамическая плитка в санузле на выбор, современная сантехника, установлены розетки и выключатели.

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Отделка «Стандарт» уже входит в стоимость квартиры, без дополнительных доплат – это качественная полностью готовая отделка, для того чтобы переехать без хлопот.

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Преимущества покупки квартиры с отделкой очевидны:

Можно сразу въехать в квартиру и наслаждаться жизнью без лишних хлопот.
Отделка от застройщика дешевле, чем аналогичный ремонт, сделанный самостоятельно, ведь материалы компания приобретает оптом.
Стоимость отделки входит в общую стоимость квартиры, что удобно при использовании ипотечного кредита.
Общая цена квартиры с отделкой фиксирована и не меняется в процессе выполнения работ.

Квартиры с отделкой - идеальный вариант для тех, кто хочет избавить себя от лишних хлопот с ремонтом.
А также покупателей ждет большой выбор планировок квартир от уютных однокомнатных до просторных трёхкомнатных включая квартиры евроформата – большие кухни-гостиные, с уникальными решениями с наличием 2х сан.узлов, и просторные гардеробные.

Контактная информация по телефону +7 (4742) 56-50-66. Подробности на сайте www.odsk-lip.ru

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