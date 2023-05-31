Джаз, опера, рафтинг — на липецкой земле начинается новый турсезон

Новый туристический сезон в Липецкой области пройдет под брендом «Липецкая земля», развивавшимся последние пять лет со времени создания в 2018-м году. Начальник областного управления культуры Ирина Кремнева и руководитель Центра развития культуры туризма Людмила Горегляд поделились планами на лето.

В областном Центре развития культуры и туризма открыли новый туристический сезон. Он пройдет под брендом «Липецкая земля», развивавшимся последние пять лет со времени создания в 2018-м году. Начальник областного управления культуры и туризма Ирина Кремнева и руководитель Центра развития культуры и туризма Людмила Горегляд рассказали, что покажут туристам в новом сезоне.— Как оказалось, за пять лет продвижения в регионе туризма бренд «Липецкая земля» свое дело сделал — мы стали узнаваемыми, — заявила Ирина Кремнева. — Туристы, и приезжающие к нам, и те, кого мы встречаем в других регионах, говорят: «А мы вас знаем!».Самым крупным туристическим мероприятием этого лета станет фестиваль имени Тихона Хренникова в Ельце. Продлится фестиваль неделю. Его посетители увидят выступления многих коллективов самой первой величины, в День России по Ельцу пройдет парад духовых оркестров, а завершит фестиваль опера А. Чайковского «Легенда о граде Ельце» на берегу Быстрой Сосны.Журналистов интересовал вопрос: «А готова ли туристическая инфраструктура Ельца к такому культурному марафону?»— Нельзя сказать, что трудностей нет, — ответила Ирина Кремнева. — Действительно, на время фестиваля в Ельце забронированы все гостиницы. Такие же трудности были в прошлом году, нам приходилось даже развозить гостей по Елецкому району. Но такие мероприятия как раз стимулируют развитие отрасли. Каждый раз по их завершении мы делаем выводы, где-то прибавляем, где лишнее — убавляем. Сейчас как раз прорабатываем все вопросы — от размещения гостей до доступных туалетов.Ирина Кремнева также отметила, что все мероприятия фестиваля за исключением оперы «Легенда о граде Ельце» для зрителей станут бесплатными.Елец, как исторический центр области, в событийном календаре нового сезона находится на первом месте. Но накануне появились отзывы туристов из других городов, посетовавших, что в выходные и праздничные дни большинство елецких музеев закрыты.— Мы читаем все отзывы и сразу стараемся принимать меры. Сейчас обсуждаем перенос выходных дней во всех музеях области на начало недели. Это логичный шаг, — сказала Людмила Горегляд.Ирина Кремнева добавила, что и часы работы музеев прибавятся – до 19:00.Видели руководители системы культуры и туризма и отзывы жителей Подмосковья о Чаплыгине, в котором им с трудом удалось найти кафе. И решение этого вопроса, по словам Ирины Кремневой и Людмилы Горегляд сейчас в приоритете.Гастрономический туризм как раз одна из «фишек» области. На открытие турсезона был приглашен сыровар из задонского села Рогожино Юрий Лешан. Он рассказал, как создавал сыроварню «с нуля». Теперь это один из объектов гастротуризма, где путешественники могут отведать 16 сортов сыров, включая сырные конфеты и жареный сыр – халуми.Липецкие гастрономические бренды недавно были представлены на гастрокэмпе «Липецкая Земля».— Мы собрали 29 липецких рестораторов и шеф-поваров. Вручили им книгу липецких рецептов. Поначалу от них сквозил скепсис. Но когда их отвезли на Кудыкину Гору для дегустации фирменных липецких блюд, недоверие пропало, они восхищались. Сейчас решается задача насыщения меню ресторанов липецкими фирменными блюдами. Например, «бобышки» и донские жареные бирючки можно попробовать только у нас, — говорит Ирина Кремнева. — А когда Липецкую область посетила ведущая телеканала «Еда» Марина Миронова, она высоко оценила монастырскую пасту, которая, по ее словам, ничем не уступает пасте итальянской.Познакомили в Центре развития культуры и туризма с новинками, которые ожидают гостей региона и липчан. Список популярных топовых локаций — парки «Кудыкина гора», «Аргамач», «Олений», а также усадьба «Скорняково-Архангельское» в ближайшее время дополнят новые объекты.Так, на Ольшанской плотине в Елецком районе вскоре заработает «Raft Camp» — кемпинг для любителей рафтинга. Перекаты Ольшанской плотины хорошо известны липецким экстремалам, но теперь с ними познакомится вся страна. Там появится большой глэмпинг, пройдут чемпионат и Кубок России по рафтингу.Кстати, при появлении информации о создании «Raft Camp», у ельчан сразу возник вопрос: «А не лишат ли нас привычного отдыха на плотине?».Организатор глэмпинга Олег Собетов заверил, что никаких ограничений ни для кого не будет. Но машинам парковаться в водоохранной зоне запрещено и сейчас, а после открытия лагеря будут следить за этим еще строже, также, как и за мусорящими на берегу Быстрой Сосны.По замыслу Олега Собетова «Raft Camp» вместе с парком «Аргамач» и «Русборгом» составят один туристический кластер.Туристическое новшество появилось и в Задонске – «Дом усадебный с аркой». Супружеская пара из Москвы выкупила старинный дом, в котором организовала бутик-отель - музей и чайную с самоваром.В Липецке одним из главных мест туризма уже традиционно является Центр романовской игрушки. Здесь этим летом заработает детский лагерь, в котором, что называется с «младых ногтей» будут учить народным промыслам. «Дом познаний» открыт и на Кудыкиной горе, где всегда можно принять участие в мастер-классах, в том числе по лепке романовской игрушки.Одним из центральных мероприятий предстоящего лета в Липецке будет фестиваль «Джаз на Зеленом Острове», он пройдет 13 августа и соберет российских звезд джаза. Ожидается, что художественным руководителем фестиваля на постоянной основе станет Вадим Эйленкриг. Одновременно с джазовым фестивалем на острове проведут Всероссийские соревнования по триатлону.Центр развития культуры и туризма планирует открывать новые направления, изучает локации для туристов, и открыт для любых предложений. А туристско-информационный центр, который работает в доме-музее Плеханова, приглашает всех желающих отправиться в путешествие по Липецкой Земле. Здесь помогут составить маршрут на любой вкус, познакомят с различными локациями, как индивидуально, так и для групп.