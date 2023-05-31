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59 минут назад
Детей из приграничных территорий Белгородской области начнут вывозить в Воронеж
Из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области начнут вывозить детей в Воронеж.
Губернатор Белгородской области сообщил в своем Телеграм-канале, что ситуация в Шебекино ухудшается.
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"Ночью, точнее, в 3:15, по городу был нанесён массированный удар", - сообщил глава региона.
"Четыре человека пострадали. Всем оказывается помощь. Никто, слава богу, не погиб. Двое были оперативно доставлены в больницу Белгорода. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжёлое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья. Сейчас врачами проводятся все необходимые обследования. Еще две женщины отказались от госпитализации, им оказана помощь на месте", - заявил Гладков.
"Снарядами "Града" выбиты окна, посечены фасады и кровля в 8 многоквартирных, 4 частных домовладениях, а также школе и 2 административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Различные повреждения есть у 12 автомобилей. Сейчас сотрудники администрации начинают подворовой обход территорий. Восстановительные работы начнём уже сегодня. Объем работы очень большой. Будем стараться сделать максимально быстро", - отметил губернатор.
С сегодняшнего дня начинают вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж, - сообщил Гладков.
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"Ночью, точнее, в 3:15, по городу был нанесён массированный удар", - сообщил глава региона.
"Четыре человека пострадали. Всем оказывается помощь. Никто, слава богу, не погиб. Двое были оперативно доставлены в больницу Белгорода. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжёлое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья. Сейчас врачами проводятся все необходимые обследования. Еще две женщины отказались от госпитализации, им оказана помощь на месте", - заявил Гладков.
"Снарядами "Града" выбиты окна, посечены фасады и кровля в 8 многоквартирных, 4 частных домовладениях, а также школе и 2 административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Различные повреждения есть у 12 автомобилей. Сейчас сотрудники администрации начинают подворовой обход территорий. Восстановительные работы начнём уже сегодня. Объем работы очень большой. Будем стараться сделать максимально быстро", - отметил губернатор.
С сегодняшнего дня начинают вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж, - сообщил Гладков.