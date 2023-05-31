Общество

58 минут назад

За курение на детских площадках привлекли к ответственности пятерых человек

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#табак #сигареты
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За курение на детских площадках привлекли к ответственности пятерых человек

Сегодня, 31 мая отмечается Всемирный день без табака или Международный день борьбы с курением.

В прошлом году в Липецкой области выявили 127 нарушений требований закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, большая часть нарушений — несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения.

«За нарушение запрета курения на отдельных территориях, в помещениях и на объектах (ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ) было составлено 14 протоколов об административных правонарушениях, за нарушение запрета курения табака на детских площадках (ч. 2 ст. 6.24 КоАП РФ) вынесено 5 постановлений о привлечении виновных к ответственности, за несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения (ч.1 ст. 6.25 КоАП РФ) привлечено к ответственности 100 субъектов», - отмечают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

Четыре предпринимателя и юрлица привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территориях и в помещениях организаций (ч. 3 ст. 6.25 КоАП РФ).

По статье 14.53 КоАП РФ за несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями, в том числе за продажу сигарет несовершеннолетнему вынесено 4 постановления о привлечении виновных к ответственности.

По искам управления Роспотребнадзора по Липецкой области суды 14 раз признавали запрещенной к распространению в России информации, размещенной на сайтах в Интернете, с предложением о дистанционной продаже табачной продукции.


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#табак #сигареты
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