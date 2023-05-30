Общество

сегодня, 16:39

«Это не провал. Это наша плановая раскопка»

9 880
#раскопка
1
«Это не провал. Это наша плановая раскопка»

В «РВК-Липецк» прокомментировали огромную яму на дороге в поселке ЛТЗ.

В редакцию GOROD48 позвонили житель поселка ЛТЗ, и рассказал об огромной яме на улице Краснозаводской прямо напротив памятника Ленину.

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В пресс-службе мэрии сообщили, что это — не провал, а аварийная раскопка «РВК-Липецк»: «Восстановительные работы на сети завершены. Мы взяли под контроль будущее благоустройство этой локации».

В пресс-службе ООО «РВК-Липецк» нам подтвердили, что 25 мая на улице Краснозаводской проводились аварийно-восстановительные работы на трубопроводе диаметром 400 мм, о которых были заранее оповещены потребители.

— Это не провал. Это наша плановая раскопка по устранению утечки. По правилам, на восстановление благоустройства при такой аварии требуется до 30 суток. Мы же стараемся вернуть дороге прежний вид раньше. Рабочие уже засыпали яму грунтом, пролили его водой, чтобы он дал осадку. Потом раскопку засыплют песком и снова прольют водой. Дальше — отсыпят щебнем, расклинцуют его и, в конце концов, уложат заплатку из асфальта, — рассказали технологию восстановления раскопанной дороги в ООО «РВК-Липецк».
9 880
#раскопка
1

Комментарии (9)

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Мужик с Липецка

6 минут назад
Так мы и поверили! А ха-ха-ха! РВК, Вы че... археологи что ли?! Это провал! 132 процента!
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Витек

15 минут назад
А разве можно грунтом под проезжей частью засыпать? Я думал, что только песком можно.
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Сказки венского леса.

28 минут назад
Наврят ли это работы , так как на фото одна часть нервного котлована и рядом с огрожением ещё одна дыра. Рвк-липецк капают ровные ямы, вылезая их фразой а затем экскаватором выбирают грунт.
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Татьяна

34 минуты назад
На Депутатской полтора месяца назад раскопали,присыпали ,поставили мой заборчик и благополучно забыли,а вы как хотите так и разьезжайтесь.
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Ничего удивительного

41 минуту назад
Раскопка сама раскопала себя по плану
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7

45 минут назад
«Мы взяли под контроль будущее благоустройство этой локации». Главное - все под контролем.
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Зинаида Львовна

48 минут назад
В реестр внесите пожалуйста
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Правдивый

сегодня, 16:58
А ничего, что объезжая эту "плановую раскопку" водители выезжают на встречную полосу движения, а полос там по одной. Примите меры, не ждите не благоприятного инцидента!!!
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алекс

сегодня, 16:51
как дети .мам это не я .давайте все провалы грунта списывать на плановый ремонт.)))
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