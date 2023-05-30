В «РВК-Липецк» прокомментировали огромную яму на дороге в поселке ЛТЗ.

В редакцию GOROD48 позвонили житель поселка ЛТЗ, и рассказал об огромной яме на улице Краснозаводской прямо напротив памятника Ленину.В пресс-службе мэрии сообщили, что это — не провал, а аварийная раскопка «РВК-Липецк»: «Восстановительные работы на сети завершены. Мы взяли под контроль будущее благоустройство этой локации».В пресс-службе ООО «РВК-Липецк» нам подтвердили, что 25 мая на улице Краснозаводской проводились аварийно-восстановительные работы на трубопроводе диаметром 400 мм, о которых были заранее оповещены потребители.— Это не провал. Это наша плановая раскопка по устранению утечки. По правилам, на восстановление благоустройства при такой аварии требуется до 30 суток. Мы же стараемся вернуть дороге прежний вид раньше. Рабочие уже засыпали яму грунтом, пролили его водой, чтобы он дал осадку. Потом раскопку засыплют песком и снова прольют водой. Дальше — отсыпят щебнем, расклинцуют его и, в конце концов, уложат заплатку из асфальта, — рассказали технологию восстановления раскопанной дороги в ООО «РВК-Липецк».