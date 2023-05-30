Производство алкоголя в 2022 году в РФ достигло рекордного уровня

За 2022 год в России было произведено 1,11 млрд декалитров (дал) алкоголя. Это на 2,2% больше, чем годом ранее, и рекордный показатель в целом.





Из общего объема 800 миллионов декалитров приходится на пиво, 100 миллионов — на пивные напитки, 200 миллионов — на все остальное. По его словам, импорт алкогольной продукции за тот же период упал на 11 процентов, до 95 миллионов декалитров, а экспорт вырос до 44 миллионов, - пишет



В январе Росалкогольрегулирование сообщало, что в прошлом году производство алкогольных напитков без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи выросло на 9,8 процента, до 199,5 миллиона декалитров.



Ранее стало известно, что из-за санкций экспорт водки в первом квартале 2023 года упал на 77% в годовом выражении, до 752 тысяч литров в пересчете на чистый спирт. При этом продажи водки в начале 2023 года сократились и в России, вместе с тем одновременно увеличилось потребление шампанского. Производство алкоголя в 2022 году в России достигло рекордного уровня в 1,11 миллиарда декалитров, что на 2,2% больше, чем годом ранее, - рассказал в рамках форума "Неделя российского ретейла 2023" помощник руководителя Росалкогольрегулирования Димитрий Бурцев.Из общего объема 800 миллионов декалитров приходится на пиво, 100 миллионов — на пивные напитки, 200 миллионов — на все остальное. По его словам, импорт алкогольной продукции за тот же период упал на 11 процентов, до 95 миллионов декалитров, а экспорт вырос до 44 миллионов, - пишет Lenta.ru В январе Росалкогольрегулирование сообщало, что в прошлом году производство алкогольных напитков без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи выросло на 9,8 процента, до 199,5 миллиона декалитров.Ранее стало известно, что из-за санкций экспорт водки в первом квартале 2023 года упал на 77% в годовом выражении, до 752 тысяч литров в пересчете на чистый спирт. При этом продажи водки в начале 2023 года сократились и в России, вместе с тем одновременно увеличилось потребление шампанского.