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Производство алкоголя в 2022 году в РФ достигло рекордного уровня

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#алкоголь #рекорд

За 2022 год в России было произведено 1,11 млрд декалитров (дал) алкоголя. Это на 2,2% больше, чем годом ранее, и рекордный показатель в целом.

Производство алкоголя в 2022 году в России достигло рекордного уровня в 1,11 миллиарда декалитров, что на 2,2% больше, чем годом ранее, - рассказал в рамках форума "Неделя российского ретейла 2023" помощник руководителя Росалкогольрегулирования Димитрий Бурцев.

Из общего объема 800 миллионов декалитров приходится на пиво, 100 миллионов — на пивные напитки, 200 миллионов — на все остальное. По его словам, импорт алкогольной продукции за тот же период упал на 11 процентов, до 95 миллионов декалитров, а экспорт вырос до 44 миллионов, - пишет Lenta.ru.

В январе Росалкогольрегулирование сообщало, что в прошлом году производство алкогольных напитков без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи выросло на 9,8 процента, до 199,5 миллиона декалитров.

Ранее стало известно, что из-за санкций экспорт водки в первом квартале 2023 года упал на 77% в годовом выражении, до 752 тысяч литров в пересчете на чистый спирт. При этом продажи водки в начале 2023 года сократились и в России, вместе с тем одновременно увеличилось потребление шампанского.
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#алкоголь #рекорд

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