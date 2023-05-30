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13 минут назад

В Госдуме приняли закон о конфискации имущества, полученного в результате киберпреступлений

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#конфискация имущества #киберпреступления

Принятие закона позволит направить эти средства на возмещение ущерба потерпевшим.

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, которые позволят осуществлять конфискацию имущества, полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации.

Изменения вносятся в статью 104.1 УК РФ. Будет изыматься имущество, полученное в результате неправомерного доступа "к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, причинившее крупный ущерб или совершенное из корыстной заинтересованности <…> или создало угрозу их наступления.

Также конфискация будет грозить за "создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ; нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а также правил доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, повлекшее уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, если оно повлекло тяжкие последствия или создало угрозу их наступления", - говорится на сайте Госдумы.

"Введение конфискации нажитого киберпреступниками имущества послужит восстановлению справедливости и позволит направить эти средства на возмещение ущерба потерпевшим", - заявил соавтор инициативы, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
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#конфискация имущества #киберпреступления

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