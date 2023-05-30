Ельчанин отправился на 8 лет и 2 месяца в колонию строго режима за наркотики

Дома у него нашли 35,6 грамма марихуаны.

Елецкий городской суд вынес приговор 40-летнему мужчине за покушение на сбыт наркотиков и их хранение. По данным следствия, он входил в преступную группу, которая сбывала наркотики через «закладки».



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, участники преступной группы общались, сбывали наркотики и получала оплату за них через мессенджера. Так, ельчанин получал информацию о тайнике с наркотиком в Москве с указанием распространить его через «закладки» в Ельце.



Во время обыска его дома правоохранители нашли шесть бумажных свертков с марихуаной общей массой 35,6 грамма.



Ельчанина приговорили к 8 годам 2 месяцам колонии строгого режима.