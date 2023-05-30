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37 минут назад

В Ульяновской области сошли с рельсов вагоны с бензином и газом

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#поезд #сход с рельсов

Транспортная прокуратура также начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

В Ульяновской области несколько вагонов с бензином и газом сошли с рельсов в четыре часа утра 30 мая, - передает Lenta.ru.

Одна цистерна опрокинулась, но розлива конденсата не произошло, - сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По информации ведомства, это произошло около 04:20 утра во время маневровых работ.

Инцидент произошел возле станции "Ульяновск-2". Причина произошедшего пока уточняется.

Известно, что один из вагонов перевернулся на бок.

"Разлива конденсата не произошло. Пострадавших нет. На месте работает восстановительный поезд. Задержек движения других поездов не допущено. Обстоятельства и причины устанавливаются", — говорится в релизе.

Транспортная прокуратура начала проверку.
81
#поезд #сход с рельсов

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