37 минут назад
В Ульяновской области сошли с рельсов вагоны с бензином и газом
Транспортная прокуратура также начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.
Одна цистерна опрокинулась, но розлива конденсата не произошло, - сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
По информации ведомства, это произошло около 04:20 утра во время маневровых работ.
Инцидент произошел возле станции "Ульяновск-2". Причина произошедшего пока уточняется.
Известно, что один из вагонов перевернулся на бок.
"Разлива конденсата не произошло. Пострадавших нет. На месте работает восстановительный поезд. Задержек движения других поездов не допущено. Обстоятельства и причины устанавливаются", — говорится в релизе.
Транспортная прокуратура начала проверку.