Кристина Королёва догнала олимпийскую чемпионку и взяла «бронзу» чемпионата России

Но в целом наши легкоатлеты находятся в стране примерно на том же уровне, что и футболисты.

Единственной представительницей липецкой «королёвы спорта», завоевавшей награду командного чемпионата России по лёгкой атлетике в Сочи, стала прыгунья в высоту Кристина Королёва. При этом среди всех участниц Кристина показала… 4-й результат.

32-летняя Королёва сумела выступить наравне с олимпийской чемпионкой Токио-2020 Марией Ласицкене (Москва/Кабардино-Балкария), а также с Натальей Спиридоновой (Москва/Псковская область). Все три спортсменки покорили планку на не самой высокой отметке в 188 см.

Королёва трижды штурмовала 191 см, но неудачно. В заключительной попытке она была очень близка к успеху, но планка предательски сорвалась вниз.







Единственной, кто сумел покорить 191 см, стала выступавшая вне конкурса Карина Демидик из Белоруссии. А три россиянки распределили итоговые места по количеству попыток, затраченных на покорение предыдущей высоты 188 см.Лучшей здесь была Ласицкене, далее Спиридонова, а взявшая отметку Королёва следующей, т.е. 4-й в итоговом протоколе, но без учёта результата Демидик – третьей в чемпионате России.

Результаты остальных липецких спортсменов оказались скромнее. В пряжках в высоту выступала и Полина Березнева, которая показала 12-й результат (10-й в зачёт чемпионата России) – 175 см.

Был близок к пьедесталу Алексей Ефанов в прыжке в высоту у мужчин – 210 см и 4-е место. Победил здесь москвич Даниил Лысенко – 230 см.

Открытие зимнего сезона Софья Провоторова, представляющая Липецкую и Ульяновскую области, заняла 5-е место в беге на 200 метров – 24,02 секунды в финале. У чемпионки Анастасии Шакуло (Романовой) из Санкт-Петербурга - 23,68.

Валерия Кучина была только 6-й в метании копья - 49,78 метра. Победила Майя Богатырёва из Санкт-Петербурга - 56,02.



Валерия Кучина



А в эстафете 4х100 метров сборная Липецкой области (Маргарита Гончарова, Провоторова, Ирина Личман, Марина Спичакова) стала пятой. Могли быть и выше, но… уронили эстафетную палочку при второй передаче. Команда продолжила бег, но результат вышел «ни в какие ворота» - 54,26. У чемпионок из Брянской области - 45,92.

В общем зачёте чемпионата России наша сборная набрала 88 очков и заняла 4-е место в первой лиге, уступив Ставропольскому краю – 117, Владимирской – 97 и Омской областям – 93. Над нами ещё находятся ещё Премьер-лига, где победила сборная Москвы – 616 очков, и Высшая лига, чемпионом в которой стал Краснодарский край – 182 очка. Липчане же подтвердили своё пребывание в третьем по силу дивизионе, т.е. легкоатлеты Липецкой области находятся примерно на том же уровне, что и футболисты.



Фото vk.com/rusaf_official

