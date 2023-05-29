Первушин мечтает о 5-м месте, Навоченко подозревает, что его форвард стал хуже играть, потому что влюбился

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров «Металлурга» и «Салюта».

В одном из последних матчей сезона «Металлург» сыграл вничью на выезде с белгородским «Салютом» - 0:0. За два тура до финиша у липчан ещё ничего не решено: сумеют ли они войти в первую «пятёрку», чтобы по спортивному принципу отстоять своё право играть во второй лиге или опустятся по факту в третий дивизион.

- Боевая игра, сейчас в концовке чемпионата они все боевые, - подвёл итог главный тренер «Металлурга» Сергей Первушин, - Я понимал, что хозяева в случае победы над нами, они обеспечивают себе… какие там у нас сейчас группы – золотые, серебряные, бриллиантовые? (На самом деле «Салют» мог упрочить шансы на 2-е место, которое гарантирует право в следующем сезоне выступать в золотой группе второй лиги, которая непосредственно будет бороться за повышение в классе, прим.). С другой стороны, и мы улучшали бы свои шансы, если бы победили в Белгороде. Теперь нас ждёт борьба, скорее всего, только за 5-е место, потому что плотность в турнирной таблице высокая, а остались всего 2 тура.

Был нерв у игры, было много единоборств, длинных передач, подборов. Для такой игры и опасных моментов обе команды создали достаточно: и хозяева могли выиграть, и мы. В принципе, ничья закономерный результат.

- Первые 15 минут «Салют» владел инициативой, потом она сошла на нет…

- Можно вспомнить и матч в Липецке, когда вы нас обыграли – 2:0. Тогда у нас было много невынужденных ошибок, сегодня в начале мы тоже начали много ошибаться, отсюда и преимущество «Салюта». Сложно сказать, почему так произошло. На мой взгляд, лучшее поле в нашей группе сейчас именно в Белгороде. Отличный газон, приятная погода – почему же тогда мы сделали столько ошибок в начале? Затем потихоньку взяли себя в руки, исправились, выровняли игру.

- Вязка игра, много борьбы. К сожалению не получалось у нас подержать мяч, немного поконтролировать его, - начал свою речь главный тренер «Салюта» Виктор Навоченко, - Хотя во втором тайме что-то начало получаться. Но я скажу, что и соперник достойно выглядел, имел моменты. Понятно, что болельщики привыкли, что мы почти всегда выигрываем. Но под нас тоже готовятся, мы тоже стали хорошими раздражителями для соперников, поэтому тяжелее становится побеждать. Сегодня ничья – закономерный результат. За характер и самоотверженность ребятам спасибо.

- Что случилось с вратарём Данилой Боковым, которого пришлось менять в первом тайме.

- Проблемы с локтевым суставом. Более подробно доктор пока не готов сказать, нужно глубже исследовать.

- Вынужденные замены в первом тайме сказались на игре?

- Конечно, мы ведь меняли не только вратаря. Боков у нас лимитчик, поэтому, убирая его, нужно было делать и вторую замену, чтобы на поле вновь оказались два молодых футболиста. По сути две незапланированные ранние замены. Свои коррективы в игру это внесло.

- А как вы вообще относитесь к лимиту – обязаловке, чтобы на поле у каждой команды постоянно находились не менее двух футболистов до 21 года? Не падает ли от этого уровень футбола во второй лиге?

- Я против лимита. Считаю, что место в основном составе нужно завоёвывать не возрастом, а своей игрой. А сейчас нас ставят перед фактом – ставь и всё.

- Молодые хотя бы прибавляют от того, что их приходится ставить в состав?

- Кто-то прибавляет, а кто-то остаётся на прежнем уровне: потом возраст лимита проходит и парень остаётся без команды. Есть достойные молодые ребята, которые способны играть в основном составе даже без лимита. А остальных поддерживают искусственно.

- Сегодня на замену вышел 21-летний Николай Бояркин. В весенней части сезона он был одним из лучших, а теперь не попадает в основной состав. Почему?

- Сбавил требования к себе. У нас кто сильнее, тот и играет. Я ему тоже говорил: осенью ты был один, с зимних сборов приехал совершенно другой человек. Не знаю, что с ним и случилось – может, влюбился. Всякое же бывает.