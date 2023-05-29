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Кардиолог назвала три разрушительные для сосудов после 50 лет ошибки
Недостаточно просто ограничить алкоголь и отказаться от курения - известных врагов сердца и сосудов.
Кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала, что для сохранения хорошего состояния сердца и сосудов после 50 лет, нужно отказаться от вредных привычек.
"Гипертония, ишемия, аритмия, высокий холестерин и сахарный диабет - это те проблемы, которые начинают активно проявляться после 50 лет. Неудивительно - с возрастом функциональные возможности нашего организма снижаются. Все это приводит к инфарктам, инсультам, сердечной недостаточности", - отметила кардиолог.
Врач объяснила, как поддержать сердце и сосуды после 50 лет, "обеспечив долгую жизнь и неограниченные функциональные возможности организма", - пишет "Российская газета".
Недостаточно просто ограничить алкоголь и отказаться от курения - известных врагов сердца и сосудов.
Одна из основных ошибок - недостаток физической активности. И речь не о походах в тренажерный зал, ежедневных пробежках. Иногда достаточно просто начать больше ходить. Шаги считать необязательно. Пойдет на пользу ежедневная прогулка на свежем воздухе в течение часа.
"Важно много двигаться. Чем больше движения, тем меньше изнашивается сердце, как это парадоксально не звучит", - отметила врач.
Что касается питания, то тут не нужно впадать в крайности и отказываться от массы продуктов. Попробуйте есть больше овощей и фруктов, поменьше жирного и сладкого и пить воду в течение дня, не заменяя ее кофе, газировкой, соками.
Помимо этого, важно наладить сон, уметь вовремя отдыхать и переключаться.
"Перестать нервничать и тревожиться, принимать все близко к сердцу. Надо жить в настоящем здесь и сейчас, прекратить переживать прошлые обиды и травмы", - призвала кардиолог.
"Гипертония, ишемия, аритмия, высокий холестерин и сахарный диабет - это те проблемы, которые начинают активно проявляться после 50 лет. Неудивительно - с возрастом функциональные возможности нашего организма снижаются. Все это приводит к инфарктам, инсультам, сердечной недостаточности", - отметила кардиолог.
Врач объяснила, как поддержать сердце и сосуды после 50 лет, "обеспечив долгую жизнь и неограниченные функциональные возможности организма", - пишет "Российская газета".
Недостаточно просто ограничить алкоголь и отказаться от курения - известных врагов сердца и сосудов.
Одна из основных ошибок - недостаток физической активности. И речь не о походах в тренажерный зал, ежедневных пробежках. Иногда достаточно просто начать больше ходить. Шаги считать необязательно. Пойдет на пользу ежедневная прогулка на свежем воздухе в течение часа.
"Важно много двигаться. Чем больше движения, тем меньше изнашивается сердце, как это парадоксально не звучит", - отметила врач.
Что касается питания, то тут не нужно впадать в крайности и отказываться от массы продуктов. Попробуйте есть больше овощей и фруктов, поменьше жирного и сладкого и пить воду в течение дня, не заменяя ее кофе, газировкой, соками.
Помимо этого, важно наладить сон, уметь вовремя отдыхать и переключаться.
"Перестать нервничать и тревожиться, принимать все близко к сердцу. Надо жить в настоящем здесь и сейчас, прекратить переживать прошлые обиды и травмы", - призвала кардиолог.