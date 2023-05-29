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58 минут назад

Президент РФ подписал закон о правилах установки дорожных камер

107
#дорожные камеры

Решение об установке камеры могут принять уполномоченный орган исполнительной власти региона или владелец автодороги по согласованию с территориальным органом МВД.

Президент России Владимир Путин подписал закон, в котором прописаны правила установки дорожных фото- и видеокамер. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее эти нормы устанавливались ведомственными актами и положениями, а теперь будут регулироваться принятым федеральным законом.

Закон закрепляет перечень мест, где могут быть установлены камеры. К ним относятся: дороги с выделенной полосой для движения общественного транспорта; аварийно-опасные участки дорог; участки, где в течение года произошло четыре и более ДТП; места проведения дорожных работ; пешеходные переходы; перекрестки; участки, где запрещена стоянка или остановка; иные места, определяемые ГИБДД.

Помимо этого, новые нормы закрепляют положение, согласно которому на расстоянии не менее 150-300 м от зоны контроля камеры должен стоять соответствующий дорожный знак.

Документ также устанавливает, что решение о размещении камер на дорогах может приниматься региональными властями или владельцем автомобильной дороги по согласованию с МВД. Информация о местах установки камер и видах фиксируемых ими нарушений ПДД будет публиковаться на официальном сайте ведомства.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года, - передает ТАСС.
107
#дорожные камеры

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