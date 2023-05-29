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Власти поддержали продление моратория на правила перевозки грузов через Ж/Д на восток
Правительственная комиссия по транспорту подержала на заседании 26 мая предложение продлить приостановку действия правил недискриминационного доступа (ПНД, определяют очередность перевозки грузов) к железнодорожной инфраструктуре.
На заседании президиума правкомиссии по транспорту 26 мая решено продлить временные правила определения очередности перевозок грузов на Восточном полигоне, срок действия которых должен был истечь 1 июля. Большинство участников заседания высказались за их продление.
"По результатам обсуждения предложение о продлении до конца года действия временных правил было поддержано", - отметили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Такое решение предлагал глава ОАО РЖД Олег Белозеров на итоговом правлении монополии в середине февраля.
В марте прошлого года действовавшие на Восточном полигоне правила недискриминационного доступа, дававшие приоритет прежде всего экспортным сырьевым грузам, были приостановлены и заменены временными правилами. Те были направлены на высвобождение мощностей Восточного полигона под грузы с более высокой добавленной стоимостью, чем уголь, в приоритете также оказывались внутрироссийские перевозки, отправки грузов предприятий, потерявших европейские рынки сбыта.
По данным ОАО РЖД, с начала действия временных правил по конец 2022 года перевозки неугольных грузов на Восточном полигоне выросли на 3,5% к 2021 году, в том числе на 45,5% увеличились перевозки цветных металлов, химикатов и бумаги, на 40,2% — контейнеров, а более 700 предприятий впервые смогли отправить свою продукцию в восточном направлении.
В первоначальной редакции временных правил весь экспортный уголь, включая тот, что вывозится из Кузбасса, Хакасии, Бурятии и Тувы в гарантированном объеме по поручениям президента РФ, оказался в предпоследней категории очередности. Ранее он занимал основные мощности Восточного полигона. Экспортные отгрузки угля из этих регионов резко просели, после чего угольщики добились восстановления приоритета этих отправок. По итогам первого квартала 2023 года уголь продолжил занимать 70% от экспортного грузопотока на Восточном полигоне. ОАО РЖД отмечало, что, если во втором квартале переместить уголь, едущий на экспорт по поручениям президента и правительства, из третьей в общую для угля шестую категорию очередности, можно на 2 млн тонн увеличить вывоз более высокодоходных грузов, нарастить ВВП на 25 млрд руб. и увеличить доходы ОАО РЖД на 1 млрд рублей.
В прошлом году во временные правила был внесен ряд изменений, в частности, приоритизация экспортных перевозок угольных компаний и повышение приоритета для коксующегося угля и антрацита (в результате доля коксующегося угля в угольном экспорте на восток выросла с 36% в 2022 году до 48% в 2023), - говорится в материалах ОАО РЖД. Также был снижен приоритет транзитных контейнерных перевозок из недружественных стран, в результате чего на май 2023 года транзит контейнеров между недружественными странами не согласовывается, а объем транзита контейнеров из дружественных стран в недружественные упал более чем на 50%. В конце марта было принято решение о приоритете для лесной продукции: в мае принято на 96% больше заявок на перевозку от предприятий—производителей ЛПК по спискам Минпромторга. 4 мая введен повышенный приоритет внутри контейнерных перевозок для экспорта сельскохозяйственных и продовольственных грузов, для перевозок грузов, связанных с формированием государственного материального резерва, и для транзитных грузов, перевозимых в объемах, гарантированных межправсоглашениями.
По информации источника издания, знакомого с ситуацией, с 2024 года все же планируется вернуться к ПНД, отказавшись от временных правил. Но в ПНД предлагается учесть все решения, закрепленные во временных правилах, что, по его словам, приведет их к полному сближению.