Похищенный в Ельце автомобильный двигатель нашли в Дагестане

Его разыскивали 10 лет.

Как сообщает ГУ Министерства внутренних дел РФ по Северно-кавказскому Федеральному округу, два похищенных двигателя обнаружили полицейские, несущие службу на КПП «Аляска-10» в Дагестане.



«В ходе сверки номерных узлов и агрегатов остановленных автомобилей, которыми управляли жители Дагестана, установлено, что автомобильные двигатели транспортных средств находятся в розыске: один с 2013 года и был похищен в городе Елец Липецкой области, а другой был похищен в Ивановской области в 2021 году», - отмечают в пресс-службе Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России в Северо-Кавказском регионе.



Автомобили помещены на специализированные стоянки, материалы переданы в территориальные отделы полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.