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Минпромторг предлагает оценивать локализацию машин по компонентам, а не работам
В Минпромторге предложили изменить подход к локализации автомобилей и перераспределить баллы, которые получают производители от сварки, окраски и штамповки кузовных деталей машин в пользу автокомпонентов.
Ведомство намерено давать больше баллов за локализацию компонентов, чтобы стимулировать оперативное освоение производства критически важных для сборки автомобилей комплектующих. Вместе с этим будет снижено количество баллов за работы по раскройке и штамповке кузовных деталей из российского металла, а также за их сварку и окраску. В результате обновленная Lada Vesta, которая скоро поступит в продажу, получит не 7000 баллов локализации, а всего 4500, - пишут "Ведомости" со ссылкой на два источника, знакомые с деятельностью министерства.
Балльная оценка локализации в автопроме была введена в 2019 году. Она не только является индикатором "российскости" выпускаемых в нашей стране машин, но и позволяет компаниям, подписавшим специнвестконтракт (СПИК), претендовать на участие в госзакупках транспортных средств и программах поддержки спроса на автотехнику. Пропорционально набранному количеству баллов автоконцерн получает и промышленные субсидии, которые в отрасли считают компенсацией утилизационного сбора.
Максимальное количество баллов, которое может набрать автопроизводитель из числа подписавших СПИК первой версии, составляет 7000. Такие контракты почти у всех работающих сейчас в России заводов. В рамках текущей шкалы сварка кузова, его окраска, штамповка кузовных деталей из российского металла, включая его раскройку, стоят максимум 1500 баллов. Для сравнения: обновленная Lada Vesta, которая в ближайшее время поступит в продажу, получает в совокупности 4500 баллов, сообщал "АвтоВАЗ".
Минпромторг хочет снизить количество баллов за сварку и окраску и дать больше баллов за локализацию компонентов, говорит один из собеседников. Соответствующий пакет поправок в механизм балльной оценки обсуждается Минпромторгом совместно с отраслевым сообществом, - подтверждает представитель ведомства. По его словам, это делается для создания условий, стимулирующих оперативное освоение производства критически важных для отечественного автомобилестроения комплектующих. Но говорить об окончательно сформированной и утвержденной позиции пока рано, - подчеркивает он.
При этом ведомство не планирует отказываться от уже действующих программ поддержки предприятий отрасли, направленных на развитие производства автокомпонентов, говорит представитель Минпромторга. Среди них программа по субсидированию затрат на реинжиниринг, программа "Автокомпоненты" и кластерная инвестиционная платформа.
В отрасли готовящиеся изменения воспринимают негативно. Предложения Минпромторга забирают около 1000 баллов у традиционных технологий в новые компоненты, поясняет источник в одном из автоконцернов, работающих в России.
"Это по сути меняет концепт определения российскости продукта. Минпромторг так пытается простимулировать нас, чтобы мы развивали компонентную отрасль. Но от этого наши машины не станут более современными, они просто потеряют эти 1000 баллов", – заявил представитель ведомства. По его словам, это затруднит получение полного возмещения за утильсбор и в итоге вынудит производителей поднять цены на машины.
С 2022 года выплата всех 100% промсубсидий автозаводам привязана к балльной оценке уровня локализации их продукции. В частности, для полной компенсации утильсбора производитель легковых машин в прошлом году должен был набрать 2000 баллов, в 2023–2024 гг. – 2567 баллов, в 2025–2026 гг. – 3701, в 2027 г. – 4835, а в 2028 году – 5400 баллов. Для сравнения: на конец 2021 года Vesta набирала около 4000 баллов, а самые локализованные иномарки на тот момент Renault Logan и Duster – примерно по 2200 баллов, Hyundai Solaris и Creta – около 2000 баллов.
По текущим условиям Минпромторга для участия в программе госзакупок производителю легковых и легких коммерческих автомобилей в 2023 году нужно набрать не менее 3200 баллов.