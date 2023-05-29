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34 минуты назад

ЕГЭ по русскому языку в Липецкой области сдают 4 562 человека

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#ЕГЭ #ГИА #школа
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ЕГЭ по русскому языку в Липецкой области сдают 4 562 человека

Русский язык — один из двух обязательных для сдачи предметов.

Сегодня проходит единый государственный экзамен по русскому языку в основной период.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, экзамен по русскому языку (а это один из двух обязательных для сдачи предметов) в Липецкой области сдают 4 562 человека. Для проведения экзамена организовано 44 пункта.

Экзаменационная работа по русскому языку состоит из двух частей и содержит 27 заданий базового и повышенного уровня сложности, на её выполнение отведено 3 часа 30 минут.

Приносить собственные материалы участникам запрещается.

Для проверки работ комиссия по русскому языку самая многочисленная – 87 человек.

Для получения аттестата на ЕГЭ по русскому языку нужно набрать минимум 24 балла. Для тех, кто не сдал экзамен (не набрал минимальный порог или не смог участвовать в аттестации по уважительным причинам), предусмотрен дополнительный период в сентябре.

Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 16 июня.

Следующим станет экзамен по математике профильного и базового уровней – эти экзамены состоятся 1 июня.

Фото - vk.com/edu48
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#ЕГЭ #ГИА #школа
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