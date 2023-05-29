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54 минуты назад
Шесть беспилотников пытались атаковать КПП в Белгородской области
Пострадавших и разрушений нет.
Шесть дронов-камикадзе безуспешно атаковали многосторонний автомобильный пункт пропуска "Шебекино" в Белгородской области, - передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По информации канала, попытка удара по расположенному в 50 метрах от российско-украинской границы пропускному пункту была предпринята 28 мая между 18:00 и 19:00. Почти все беспилотники промахнулись. Пострадавших и разрушений нет.
Как пишет канал, предположительно, беспилотники были запущены с территории села Плетневка Харьковской области.
Накануне в Шебекино осколками снарядов повреждены забор и постройки одного из предприятий. На территории произошло возгорание, - сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.
Также в селе Безлюдовка также зафиксирован прилет на территорию базы отдыха. Снаряд попал в один из корпусов, в результате чего есть задымление.
Кроме того, под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского округа. Пострадавших нет. С дрона было атаковано зернохранилище сельхозпредприятия. Пробита крыша. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние. Также в селе была повреждена линия электропередачи.
По информации канала, попытка удара по расположенному в 50 метрах от российско-украинской границы пропускному пункту была предпринята 28 мая между 18:00 и 19:00. Почти все беспилотники промахнулись. Пострадавших и разрушений нет.
Как пишет канал, предположительно, беспилотники были запущены с территории села Плетневка Харьковской области.
Накануне в Шебекино осколками снарядов повреждены забор и постройки одного из предприятий. На территории произошло возгорание, - сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.
Также в селе Безлюдовка также зафиксирован прилет на территорию базы отдыха. Снаряд попал в один из корпусов, в результате чего есть задымление.
Кроме того, под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского округа. Пострадавших нет. С дрона было атаковано зернохранилище сельхозпредприятия. Пробита крыша. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние. Также в селе была повреждена линия электропередачи.