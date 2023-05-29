В России
42 минуты назад
UnionPay обошла Visa по доле на рынке дебетовых карт
У Visa транзакции с использованием дебетовых карт составили 63,91% от всех платежей, у UnionPay — 75,12%.
UnionPay впервые обогнала Visa на рынке дебетовых карт, - говорится в исследовании международной компании Nilson Report. Китайская платежная система стала лидером по объему транзакций, заняв 40,03% против 38,78% у Visa. Это связано в первую очередь с ростом экономики Азиатско-Тихоокеанского региона и замедлением ВВП США, - пояснили эксперты. Свой вклад мог внести и российский рынок, с которого Visa официально ушла, а спрос на UnionPay на нем, наоборот, вырос, - пишут "Известия".
Объем операций по картам китайской платежной системы составил $16,2 млрд, а у американской — $14,1 млрд. У UnionPay транзакции с использованием дебетовых карт составили 75,12%, у Visa — 63,91%.
В 2021 году доля Visa на рынке составляла 39,53%, а UnionPay — 38,68%. С 2011 года транзакции по дебетовым картам американской системы упали с почти 80 до 39,53%, а у китайской выросли с близких к нулевым значений до 38,68%.
Уточняется, что доля карт MasterCard в прошлом году упала до 21,19%, на 18,5 п.п.
Опрошенные изданием эксперты связывают увеличение рыночной доли UnionPay с ростом экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где наиболее распространена эта система (по данным Азиатского банка развития, он составил 4,2% в 2022 году, а в 2023–2024 годах ВВП вырастет на 4,8%).
Они допускают, что свой вклад внесло и распространение карт UnionPay в России из-за ухода Visa и MasterCard в марте прошлого года. Из-за этого их карты перестали работать за границей.
За рубежом россияне могут использовать карты платежных систем "Мир" и UnionPay, но сеть и география их приема ограничены. При этом стоимость выпуска UnionPay в течение 2022 года доходила до 15 тысяч рублей в зависимости от банка. В декабре китайская платежная система ограничила снятие наличных за границей по своим картам, которые выпущены российскими банками. В начале текущего года кредитные организации предупредили, что карты Union Pay от попавших под санкции российских банков могут перестать работать за рубежом, - передает РБК.
Объем операций по картам китайской платежной системы составил $16,2 млрд, а у американской — $14,1 млрд. У UnionPay транзакции с использованием дебетовых карт составили 75,12%, у Visa — 63,91%.
В 2021 году доля Visa на рынке составляла 39,53%, а UnionPay — 38,68%. С 2011 года транзакции по дебетовым картам американской системы упали с почти 80 до 39,53%, а у китайской выросли с близких к нулевым значений до 38,68%.
Уточняется, что доля карт MasterCard в прошлом году упала до 21,19%, на 18,5 п.п.
Опрошенные изданием эксперты связывают увеличение рыночной доли UnionPay с ростом экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где наиболее распространена эта система (по данным Азиатского банка развития, он составил 4,2% в 2022 году, а в 2023–2024 годах ВВП вырастет на 4,8%).
Они допускают, что свой вклад внесло и распространение карт UnionPay в России из-за ухода Visa и MasterCard в марте прошлого года. Из-за этого их карты перестали работать за границей.
За рубежом россияне могут использовать карты платежных систем "Мир" и UnionPay, но сеть и география их приема ограничены. При этом стоимость выпуска UnionPay в течение 2022 года доходила до 15 тысяч рублей в зависимости от банка. В декабре китайская платежная система ограничила снятие наличных за границей по своим картам, которые выпущены российскими банками. В начале текущего года кредитные организации предупредили, что карты Union Pay от попавших под санкции российских банков могут перестать работать за рубежом, - передает РБК.