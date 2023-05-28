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42 минуты назад

В Башкирии перевернулась фура с химикатами

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На трассе в Башкирии перевернулась фура, перевозившая химикаты. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС России, передает Лента.ру.

Инцидент произошел около 05:00 по местному времени (03:00 мск) на 1520-м километре автородороги М-5, после деревни Искра в сторону Челябинска.

По информации спасателей, грузовой тягач Scania с полуприцепом, перевозивший эмульгатор катионных битумных эмульсий в жидком виде в металлических бочках, съехал в кювет. В результате произошла деформация металлических бочек и капельный розлив содержимого на поверхность земли.
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