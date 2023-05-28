В России

49 минут назад

В парке «Зарядье» ликвидировали возгорание

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В административном здании на территории парка «Зарядье» ликвидировано возгорание. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Москве.

По данным ведомства, пожар был ликвидирован в 11:04 на площади 5 кв.м. При этом сведений о пострадавших в результате случившегося не поступало.

Сообщения о происшествии на улице Варварка, 6 поступили в столичный центр управления в кризисных ситуациях в 10:14 в воскресенье, 28 мая. По прибытии на место спасатели выяснили, что возгорание началось в трехэтажном административном здании.

Отмечается, что до приезда подразделений пожарной охраны из здания самостоятельно эвакуировались около 60 человек.
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