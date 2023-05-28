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Под Уссурийском тигр напал на девушку
Женщина в Приморском крае попала в больницу после нападения амурского тигра, который защищал свою добычу. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на гендиректора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева.
Инцидент произошел в 3,5 километра от села Раковка Уссурийского городского округа. Группа россиян на грузовом автомобиле отправилась искать пропавшую собаку. В тайге они заметили примятую траву и следы крови. Девушка вышла из авто, чтобы их изучить, в то время как машина отъехала на разворот.
«Сойдя на обочину и пройдя немного по следам, женщина услышала неоднократный предупредительный рев тигра. Она его проигнорировала и продолжила движение. Тогда тигр выскочил и напал на женщину», — сказано в тексте. Известно, что пострадавшая получила раны плеча, предплечья и кисти, она доставлена в больницу. По словам специалистов, тигр мог защищать свою добычу. Также специалисты не исключили, что зверь был ранен.
В краевом Минлесхозе уточнили, что пострадавшая жива. По предварительным данным, женщина случайно нашла добычу тигра, и тот начал ее защищать. Муж потерпевшей отогнал машиной тигра и увез жену в больницу.
Инцидент произошел в 3,5 километра от села Раковка Уссурийского городского округа. Группа россиян на грузовом автомобиле отправилась искать пропавшую собаку. В тайге они заметили примятую траву и следы крови. Девушка вышла из авто, чтобы их изучить, в то время как машина отъехала на разворот.
«Сойдя на обочину и пройдя немного по следам, женщина услышала неоднократный предупредительный рев тигра. Она его проигнорировала и продолжила движение. Тогда тигр выскочил и напал на женщину», — сказано в тексте. Известно, что пострадавшая получила раны плеча, предплечья и кисти, она доставлена в больницу. По словам специалистов, тигр мог защищать свою добычу. Также специалисты не исключили, что зверь был ранен.
В краевом Минлесхозе уточнили, что пострадавшая жива. По предварительным данным, женщина случайно нашла добычу тигра, и тот начал ее защищать. Муж потерпевшей отогнал машиной тигра и увез жену в больницу.