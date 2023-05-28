Общество

47 минут назад

Полиция проводит проверку по факту молодежной драки у кафе в Липецке

8 777
#драка
4

Сегодня рано утром на улице Советской произошла массовая драка

Драку сняли на камеру из автомобиля. На кадрах - дерется группа молодежи. Один из участников лежит на тротуаре в «отключке».

- Отдел полиции №8 проводит проверку, изучает видео, устанавливает участников и очевидцев происшествия, - сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.
8 777
#драка
4

Комментарии (8)

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мысли в слух

5 минут назад
Интересно , девки , пляшут !!
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Ветеран

8 минут назад
Почему бы участникам драки не выплеснуть адреналин в ЧВК Вагнер? Видимо кишка тонка
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Юля

14 минут назад
А вы говорите, пиво запретить ? Идиотизм у нас твориться.
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Во как

15 минут назад
И все это происходит напротив администрации Липецка.Такое можно увидеть только в Воронеже и пичужине Черноземья.
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097

23 минуты назад
Какую пиццу в 4 утра, думай чё пишешь
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Лип

24 минуты назад
Раньше город патрулировали, щас всех и вся сократили, по русски оптимизейшен
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Прохожий

28 минут назад
Малолетки пиццу не поделили.
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Саша

28 минут назад
Особо ничего не случилось. Кроме упавшего. Но там определять надо-может пива много было.
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