Общество
47 минут назад
Полиция проводит проверку по факту молодежной драки у кафе в Липецке
Сегодня рано утром на улице Советской произошла массовая драка
Драку сняли на камеру из автомобиля. На кадрах - дерется группа молодежи. Один из участников лежит на тротуаре в «отключке».
- Отдел полиции №8 проводит проверку, изучает видео, устанавливает участников и очевидцев происшествия, - сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.
- Отдел полиции №8 проводит проверку, изучает видео, устанавливает участников и очевидцев происшествия, - сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.
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