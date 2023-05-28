Полиция проводит проверку по факту молодежной драки у кафе в Липецке

Сегодня рано утром на улице Советской произошла массовая драка

Драку сняли на камеру из автомобиля. На кадрах - дерется группа молодежи. Один из участников лежит на тротуаре в «отключке».



- Отдел полиции №8 проводит проверку, изучает видео, устанавливает участников и очевидцев происшествия, - сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.