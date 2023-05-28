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31 минуту назад

Белгородский губернатор попал под обстрел на въезде в Шебекино

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время рабочей поездки сегодня, 27 мая, в Шебекино попал под обстрел со стороны вооруженных сил Украины. Он сообщил, что это произошло при въезде в город.

«Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице»,— написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, сегодня, 27 мая, был «самый тяжелый день для округа»: город пять раз подвергался обстрелу со стороны ВСУ, один человек погиб, трое ранены, среди них двое подростков. Разрушения зафиксированы в шести частных домовладениях, на двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах, пишет «Коммерсант».
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