На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

28 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах Липецка – без холодной воды частично останутся жители четырех улиц, сообщили в компании.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 29 по проезду Строителей – цистерна с водой для питья подъедет к вышеуказанному дому.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 85, 87, 89, 91, 95, 99, 101, 103 по улице Московской, №№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12 по улице Полиграфической, №№ 1, 6 по проезду Кувшинова. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Московская, 91.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.