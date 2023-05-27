Увольнение с выгодой - особенности ухода в разных ситуациях

Разбираем разные ситуации, связанные со сменой места работы.

Смена работы сегодня не редкость. Причины увольнения бывают разные. Работник может уволиться по собственному желанию. Есть ситуации, когда инициатором разрыва трудовых отношений становится работодатель. GOROD48 представляет обзор наиболее распространенных причин и видов увольнений и некоторые тонкости ухода с прежнего места работы.

Основания для увольнения

Основания для увольнения определены в Трудовом кодексе. Работник может уволиться по собственной инициативе, чтобы, например, перейти на новое место – это одна из самых распространенных причин. Увольнение может произойти по соглашению сторон или по инициативе работодателя. Среди оснований - истечение срока договора, сокращение штата, ликвидация самой компании, отказ сотрудника переводиться на другое место в компании (например, по состоянию здоровья) или переезжать, если фирма меняет место дислокации. Уволить могут за грубые нарушения трудовой дисциплины (в числе таких причин – пьянство на рабочем месте).

В Липецкой области в первом квартале 2023 года по данным статистического отчета интерактивного портала службы занятости населения региона более половины случаев разрыва трудовых отношений приходились на увольнения по собственному желанию. На втором месте – увольнение по соглашению сторон. Чуть меньше оказывались без работы из-за сокращения численности предприятия, ликвидации предприятия или же прекращения деятельности индивидуального предпринимателя.

Увольнение по собственному желанию

Это – самая частая причина. Работник пишет заявление, уволить его могут с отработкой до двух недель или без таковой. До дня увольнения закон позволяет работнику отозвать свое заявление. Однако переиграть решение не получится, если на место уже приглашен другой специалист в порядке перевода из другой компании, и этот человек уже уволился. Без отработки по собственному желанию увольняются пенсионеры в связи с выходом на пенсию. Заявление можно написать, находясь в отпуске или на больничном.

В последний день работы вам должны выплатить зарплату - не за весь месяц, а лишь за количество отработанных в нем дней. Еще положена компенсация за неотгулянный отпуск, если он остался в этом году. Но если работник отгулял отпуск авансом, а полный год не отработал, оплаченные дни могут вычесть из остатка зарплаты при расчете.

Увольнение по соглашению сторон

Процедура увольнения по соглашению сторон прописана в российском законодательстве. Инициатором расторжения договора по соглашению сторон может выступать как работник, так и работодатель. Стороны составляют письменное соглашение, где прописывают условия и сроки увольнения, сумму компенсации. Правда, отозвать соглашение работник не сможет, если передумает увольняться. Окончательный расчет и все полагающиеся по трудовому законодательству выплаты работодатель обязан произвести в последний день работы сотрудника, который увольняется по соглашению сторон.

Увольнение по инициативе работодателя

Работодатель может уволить сотрудника из-за ликвидации компании, сокращения штата, нарушения работником трудовых норм (например, человек приходит в офис пьяным или прогуливает работу). Все случаи строго регламентируются законом, нарушение дает уволенному право обратиться в суд и потребовать восстановления на работе. Увольнение может произойти, если виноват работник и когда вины работника в необходимости увольнения нет.

Если виноват работник

Грубые нарушения трудовой дисциплины могут стать причиной увольнения по инициативе работодателя. К таким случаям относятся прогулы, появление на работе в нетрезвом виде, кража чужих вещей на работе, если это установлено приговором суда или административным постановлением, умышленная порча имущества, нарушение требований безопасности труда, которые имели серьезные последствия, разглашение охраняемой законом тайны (коммерческой, государственной, служебной). Остаток зарплаты и компенсацию за неиспользованный отпуск сотрудник получит, однако другие выплаты – например, выходное пособие – ему не положены.

Если сокращается штат или ликвидируется предприятие

При сокращении или ликвидации компании или ИП вас обязаны предупредить о предстоящем увольнении за два месяца и под подпись. Кроме того, организация-работодатель обязана выплатить работникам выходное пособие в размере среднемесячного заработка. Возможно получить заработок за второй месяц, если работник не смог после увольнения трудоустроиться за это время. В исключительных случаях, по указанию центра занятости могут выплатить третью зарплату: необходимо в течение 14 дней после увольнения встать на биржу труда, зарплату выплатят, если работа так и не нашлась. В целом на учет надо вставать не через два месяца после сокращения, а сразу. Работодатель вправе выплатить вам одномоментно два среднемесячных заработка, не дожидаясь ваших «неустройств на работу». При сокращении штата работодатель должен предлагать работникам свободные должности. Следует помнить: если устроиться на новую работу, выплаты от прежнего работодателя пропадают.

О том, как встать на биржу труда – в следующем выпуске.