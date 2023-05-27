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Липецкие полицейские разыскали подростка, который сбил женщину на самокате

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#ДТП #электросамокат
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Липецкие полицейские разыскали подростка, который сбил женщину на самокате

Полицейские предупреждают об ответственности за аварии с участием двухколёсной техники.

Сотрудники ДПС установили личность водителя электросамоката, который 18 мая в Советском районе Липецка сбил 59-летнюю женщину.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, а виновник ДТП скрылся с места происшествия. После проведённых розыскных мероприятий выяснилось, что аварию устроил 15-летний подросток. Увидев лежащую на дороге жертву, юноша испугался и врубил максимальную скорость.

- Сотрудниками Госавтоинспекции по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Сотрудники полиции напоминают, что электросамокат является транспортным средством и источником повышенной опасности для всех участников дорожного движения. Отвечать придётся, как и при ДТП с участием автомобиля.

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#ДТП #электросамокат
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Комментарии (2)

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А чё решать

27 минут назад
Они сами требуют, чтобы их признали полноправными участниками ДД, вот пусть и отвечает, как и автомобилист.
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Естественный отбор

36 минут назад
Ну наконец то уровняли в ответственности самокатчиков.
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