Выходные в Липецке: Библионочь, концерт на виолончели в золоте и рубинах и силовой экстрим

Рассказываем, как достойно и с пользой провести наступившие выходные.

Дожди отступят

Сегодня в Липецке довольно тепло – 24-26 градусов. Дожди последних дней должны отступить, обещают, что день пройдёт без осадков.







Отключения воды

В субботу, 27 мая, с 10:00 до 20:00 холодную воду отключат только в одном доме на улице Гагарина, 115/4.







В воскресенье, 28 мая, с 10:00 до 20:00 временные неудобства испытают жители улиц Московской, 85, 87, 89, 91, 95, 99, 101, 103; Полиграфической, 4, 6, 8, 8а, 10, 12; проезда Строителей. 29; проезда Сержанта Кувшинова, 1, 6.

Плановых отключений света на этих выходных не предвидится.

Библионочь в областной библиотеке (12+)

Главное культурное событие выходных – Библионочь. В крупнейшей в регионе Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) «Книжная ночь» пройдёт с 18:00 до 23:00.







Здесь каждый найдёт себе занятие по душе. Любителям истории предложат прогуляться по старому Липецку вместе с главным краеведом региона Александром Клоковым, заглянуть в курортную читальню и познакомиться с историей учебных заведений Липецкого края. Интересующиеся педагогикой смогут посетить лекцию члена Союза журналистов, Союза писателей и публицистов России, члена Петровской академии наук и искусств Людмилы Шопиной о Стале Шмакове и посмотреть документальный фильм об «учителе учителей», основоположнике «липецкого метода» школьного обучения Константине Москаленко.

Знатоков поэзии и прозы пригласят на литературный квиз, предложат поиграть в литературное лото по русской классике, а также прикоснуться к подлиннику и почитать прижизненное издание А. Островского.







Ценителей изобразительного искусства ждет встреча с художником, дизайнером Алевтиной Венгрженовской. Посетители услышат рассказ о творчестве Карла Брюллова и золотом сечении в сопровождении динамических этюдов лектора. Все желающие смогут посетить творческий вечер художника Марии Волжиной и посмотреть выставку ее работ, а также насладиться запечатленными мгновениями школьной поры на фотовыставке Александра Козина «Кольки, Зинки и другие».

А еще библиотека на Кузнечной пригласит гостей на интерактивный театральный мастер-класс «Сотворим сказку вместе» от заслуженной артистки России заведующей труппой Липецкого государственного театра кукол Елены Савинич, мастер-классы по изготовлению блокнотов и росписи закладок, рисованию героев комиксов, робототехнике и другие творческие активности. Для всех желающих будет работать игротека с настольными играми, площадка просмотра фильмов в VR-очках, а самым маленьким посетителям предложат сделать аквагрим.



На закрытии «Библионочи-2023» всех ждет зажигательное выступление шоу-дуэта барабанщиц Cobras и танцоров брейк-данса, подведение итогов конкурса «Читаем вместе русских классиков» и розыгрыши призов.

Детская Библионочь (6+)

Юных читателей ждут в Липецкой детской библиотеке (ул. Толстого, 40) с 17до 21:00.

Самые маленькие гости примут участие в литературных посиделках «Повелительница волшебных ключей» на площадке «Читаем и слушаем». Хозяйка комнаты сказок познакомит ребят с произведениями замечательной писательницы С.Л. Прокофьевой, почитает вслух и, конечно, проведет мастер-класс.







Заинтересует малышей и интерактивное представление от Липецкого областного театра кукол на площадке «Читаем и смотрим». Каждый желающий сможет попробовать себя в качестве артиста-кукольника и сыграть собственную роль в настоящем спектакле.

Любителям творчества будут рады на площадке «Читаем и мастерим». Под руководством ведущей ребята узнают, как создать эффектную картину в технике трафаретного рисования по мотивам авторских сказок.

Площадка «Читаем и фантазируем» предложит маленьким посетителям спокойные развлечения — просмотр диафильмов по любимым книгам и рисование песком на световых планшетах. Мальчишки и девчонки уютно разместятся в импровизированном кинозале и погрузятся в сказочный мир. А затем повторят увиденное на большом экране, изобразив кадры из фильма на световых планшетах.

Иммерсивный квест «Совет Братства пиратов. P. S. Остерегайся черной метки…» по книге Р. Стивенсона «Остров сокровищ» смогут пройти желающие на площадке «Читаем и разгадываем тайну». Ребята окажутся в плену у коварной повелительницы морей, а выбраться из него смогут только самые смелые и сообразительные.







Компьютерные гении отлично проведут время на площадке «Читаем и создаем». Ведущая познакомит детей и подростков с азами программирования и поможет написать собственную компьютерную мини-игру с героями любимых книг.

Завершится праздник на площадке «Читаем и играем» серебряной дискотекой с любимыми литературными персонажами.







Творчество, загадки и викторины ждут ребят постарше и в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а), где первые мероприятия начнутся уже в 15600 и будут проходить до 22:00.

Виолончель в золоте и рубинах (12+)

В концертном зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) 27 мая в 17:00 состоится концерт «Маятник времени», которым будет закрывать сезон Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов.







В концерте примет участие известный московский виолончелист выпускник столичной консерватории имени П.И. Чайковского Александр Рамм. Отдельного внимания заслуживает инструмент, на котором играет выпуск лауреат 9-ти международных конкурсов. Мастера Габриэля Жебрана Якуба называют «Страдивари наших дней».

- Рубины, золото, инкрустация – абсолютно ручная работа. На звук, конечно, не влияет, но красиво. Верхняя дека из ели, задняя и обечайки — из клена. Спил зимний, из хорватского дерева, в определенной фазе луны, чтобы было меньше влаги. Пружина из деревянных перекрытий дома на набережной Мойки, где жил Ростропович. Когда там делали ремонт, мастер, в то время живший в соседнем подъезде, нашел эти перекрытия, распилил и вставил в инструмент, – описывает свою виолончель Александр Рамм.



В концерте прозвучат произведения выдающегося композитора современности Ефрема Подгайца. В первом отделении прозвучит сюита для оркестра «Маятник времени», концерт для виолончели с оркестром; во втором отделении музыкальная сказка «Пастушка и трубочист» для оркестра и рассказчика по одноимённой сказке Г.Х. Андерсена. Сказку читает Ефрем Подгайц.

Филармония для самых меленьких (6+)

А в воскресенье, 28 марта, в «Унион» зовут самого маленького зрителя и слушателя. В 12:00 здесь начнётся представление «Сказки волшебного сундучка».







Вам приходилось слышать, чтобы коровы давали не белое, а непременно цветное молоко? История героев волшебного сундучка — мальчика Миши и коровы Маши, отправившихся на поиски незабудок для цветного молока, решена посредством теневых и пальчиковых вязаных кукол, а добрым дополнением является впечатляющий персонаж - деревенский гусь Гога, исполненный в технике куклы-маппет. Спектакль пропитан музыкой, и очень подходит для первого знакомства маленьких зрителей с миром музыки и театра.

Липецкий Comedy (16+)

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) 27 мая в 19:01 проведут «Эксперметизацию». Зрителей ждут на вечер экспериментальной импровизации от «Клуба липецкой комедии». Вход от 100 рублей.







Театр на выходных

В Липецком драматическом театра, что расположен в здании ДК «Сокол» (пл. Константиновой, 3) в субботу, 27 мая, в 18:00 покажут спектаклю «Касатка» (16+) по одному из ранних произведений Л.Н. Толстого. В 2015 году эту постановку признали лучшей на липецком театральном фестивале «В зеркале сцены».

Главная героиня Марья Косарева (по прозвищу Касатка) и альфонс Анатолий Петрович, князь Бельский, влачат жалкое существование в гостинице, заплатить за которую они уже не имеют никакой возможности. С ними спутник, потерявшийся в жизни неудачник Желтухин. Неожиданно «супружеская пара попадает в райский деревенский уголок, в котором герои встречают добрых и отзывчивых, не испорченных столичной жизнью людей. В этой «другой» жизни они нашли то, к чему когда-то стремились.







В воскресенье, 27 мая, в 18:00 вновь дадут знаменитую комедию «Здравствуйте, я ваша тётя» (12+) по пьесе Б.Томаса «Тётка Чарлея».

Сюжет тот же, что и в знаменитом советском кинофильме, в котором главную роль блистательно исполнил Александр Калягин. Студенты Чарли Уикем и Джек Чесней влюблены. Они хотят встретиться со своими возлюбленными Энни и Китти, но благовоспитанные барышни отказываются от свидания без присутствия взрослой леди.

Чарли получает телеграмму, что к нему собирается приехать тетушка-миллионерша, которую он ни разу в жизни не видел. Но тётушка задерживается и друзья просят сыграть ей роль своего приятеля, который переодевается в костюм миллионерши и начинается такое…

Сводите детей в парк (0+)

Детский парк «Сказка» предлагает семейную анимационную программу «В гостях у сказки».

Аниматоры и ростовые куклы проведут активные игры, весёлые конкурсы и увлекательные эстафеты. Отдыхающие смогут принять участие в музыкальных испытаниях и викторинах. Словом, будет весело. 27 мая программа начнётся в 11:00, 28 мая – в 16:45.



А в Быхановом саду программу для детей и взрослых «Карусель эмоций» 28 мая начнут в 18:40.

Сводите в парк взрослых (0+)

В Нижнем парке 28 мая в 17:00 вновь состоится всеми полюбившийся проект «Играй, гармонь». Для гостей парка прозвучат самые известные и задорные песни. Собравшиеся гости парка, как и всегда, смогут подпевать под народный инструмент и сами исполнить любимые частушки.







А в 18:00 на главной сцене Нижнего парка начнётся концерт артистов липецкого Дома музыки. Липчан порадует яркая музыкальная программа и запоминающиеся выступления. Талантливые музыканты впечатлят разнообразием композиций и мастерством исполнения.

Велопарад (6+)

Крупнейший в городе велопарад возьмёт старт 27 мая в 11:00 от дворца спорта «Звёздный».







Участники проедут 10 км по улицам Космонавтов, Вермишева, Московской и Гагарина и, закольцевав маршрут, финишируют там же, откуда начинали движение. Велопарад посвящён борьбе с загрязнением воздуха, принять участие в нём бесплатно может любой желающий, включая детей до 14 лет, но в сопровождении взрослых. У кого нет велика, может взять его напрокат в стартовом городке у «Звёздного».

Внимание! На время проведения парада движение в центре Липецка будет ненадолго перекрываться. Сразу же после проезда велосипедистов улицы будут вновь открываться для движения.







Самые сильные люди России в Липецке

27 мая в Нижнем парке в 14:00 пройдёт кубок России по силовому экстриму «Strongman 2023».

Сильнейшие атлеты, прошедшие предварительный отбор, будут соревноваться, например, в удержании двух крадроциклов (по 450 кг каждый), таскать за трос 8-тонный грузовик «Скания», удерживать перед собой на вытянутых руках 25-килограммовый молот и делать другие умопомрачительные вещи.







Посмотреть на яркое силовое шоу под открытым небом можно бесплатно.

Желаем вам полезных, веселый и содержательных выходных. Чтобы их наполнение стало ещё чуть более осмысленным, советуем не забывать и о событиях их окружающего мира. Чаще заходите на GOROD48 и будьте уверенными, что даже в праздники с нами вы не пропустите ничего важного и интересного. Ждём вас на сайте снова и снова.