50 минут назад
Мошенники стали давить на родственников жертв для кражи денег
Мошенники стали давить на родственников россиян для кражи денег из семейного бюджета, сообщили «Известиям» в крупнейших банках, информацию подтвердили в проекте Народного фронта «За права заемщиков».
Таким образом, он испытывает двойное давление — и со стороны преступника, и со стороны родственника. Именно поэтому схема может быть особенно опасна, полагают эксперты.
Как пояснили в крупнейших банках, номер телефона жертвы мошенники могут найти в соцсетях. Другой вариант — злоумышленники изучают данные из открытых источников. Наконец, номер может оказаться в слитых в интернет базах данных.