Мошенники стали давить на родственников жертв для кражи денег

Мошенники стали давить на родственников россиян для кражи денег из семейного бюджета, сообщили «Известиям» в крупнейших банках, информацию подтвердили в проекте Народного фронта «За права заемщиков».





Схема состоит из нескольких этапов. Сначала злоумышленники звонят человеку и пытаются убедить его перевести средства на якобы «безопасный счет», рассказали «Известиям» в ВТБ. Если потенциальная жертва не соглашается, мошенники связываются с ее родственниками — родителями, супругами, детьми. Их уверяют в реальности угрозы деньгам и просят, чтобы те оказали воздействие на родного человека.



Таким образом, он испытывает двойное давление — и со стороны преступника, и со стороны родственника. Именно поэтому схема может быть особенно опасна, полагают эксперты.



Как пояснили в крупнейших банках, номер телефона жертвы мошенники могут найти в соцсетях. Другой вариант — злоумышленники изучают данные из открытых источников. Наконец, номер может оказаться в слитых в интернет базах данных.



