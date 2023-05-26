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50 минут назад

Мошенники стали давить на родственников жертв для кражи денег

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#мошенничество

Мошенники стали давить на родственников россиян для кражи денег из семейного бюджета, сообщили «Известиям» в крупнейших банках, информацию подтвердили в проекте Народного фронта «За права заемщиков».

Схема состоит из нескольких этапов. Сначала злоумышленники звонят человеку и пытаются убедить его перевести средства на якобы «безопасный счет», рассказали «Известиям» в ВТБ. Если потенциальная жертва не соглашается, мошенники связываются с ее родственниками — родителями, супругами, детьми. Их уверяют в реальности угрозы деньгам и просят, чтобы те оказали воздействие на родного человека.

Таким образом, он испытывает двойное давление — и со стороны преступника, и со стороны родственника. Именно поэтому схема может быть особенно опасна, полагают эксперты.

Как пояснили в крупнейших банках, номер телефона жертвы мошенники могут найти в соцсетях. Другой вариант — злоумышленники изучают данные из открытых источников. Наконец, номер может оказаться в слитых в интернет базах данных.

61
#мошенничество

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