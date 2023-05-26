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Врач заявила о снижении риска развития слабоумия при употреблении кофе
Под воздействием кофеина сердце начинает биться чаще, печень выделяет глюкозу в кровь, а жировые ткани высвобождают жирные кислоты и глицерол, которые служат источником питания для мышц.
По ее словам, кофеин способствует выработке адреналина, который повышает приток крови от сердца к работающим мышцам — это позволяет принести к ним больше кислорода и питательных веществ. Под его воздействием сердце бьется чаще, печень выделяет в кровь глюкозу, а жировые ткани высвобождают жирные кислоты и глицерол, которые питают мышцы.
Кофеин, содержащийся в кофе, — это прежде всего стимулятор нервной системы, схожими эффектами обладает зеленый и черный чай. В чашке кофе (240 миллилитров) содержится примерно 100 миллиграммов кофеина, - заявила эксперт.
Как утверждает врач, кофеин не может влиять на мозг непосредственно, он не проникает через гематоэнцефалический барьер мозга. Ученые из Института научной информации о кофе (ISIC) пришли к выводу, что употребление трех-пяти чашек кофе в день предотвращает формирование бета-амилоидных бляшек в головном мозге, которые связаны с развитием деменции и болезни Альцгеймера.
Позитивный эффект на память и когнитивные функции оказывают два основных ингредиента кофе — кофеин и полифенолы, способствующие снижению воспалительных процессов и приостанавливающие процесс разрушение клеток мозга, - отметила специалист.
Так называемый антидепрессивный эффект кофе на самом деле всего лишь стимуляция работы центральной нервной системы, - пояснила Чистякова. Часто неконтролируемое употребление напитка ведет к истощению работы мозга, снижению умственной или физической работоспособности, замедлению реакции и снижению концентрации, - резюмировала врач.