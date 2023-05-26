В России
46 минут назад
Гладков заявил о гибели мирного жителя от выстрела в голову при заходе ДРГ
22 мая сообщалось, что в Грайворонский район Белгородской области попытались прорваться украинские диверсанты.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что погибший во время нападения украинских диверсантов — командир отделения Преображенского батальона (тероборона) Юрий Гоевой, - пишет "Ъ".
Как рассказал губернатор, убит он был не осколками от взрыва, как считалось ранее, а выстрелом в голову.
Причиной смерти мирного жителя, погибшего во время захода ДРГ на территорию Грайворонского округа, стал выстрел в голову, а не осколочное ранение. Этим жителем был командир отделения Преображенского батальона Юрий Гаевой, - сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В связи с тем, что он не военнослужащий, ему не положены федеральные выплаты, но мы из областного бюджета, как и всем военнослужащим, выплатим три миллиона рублей", — отметил глава региона.
Он добавил, что несовершеннолетней дочери погибшего до достижения ей 21 года будут начислять 50 тысяч рублей ежемесячно.
Преображенский батальон, о котором упоминал губернатор, является созданным в области батальоном самообороны. Сейчас это добровольные народные дружины, которые не имеют оружия.
ДРГ проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области 22 мая. В результате вторжения были ранены 12 человек и повреждено около 500 зданий. В регионе ввели режим КТО. В ходе контртеррористической операции российские военные блокировали и разгромили диверсантов. По данным Минобороны, в области уничтожили более 70 украинских террористов.
Как рассказал губернатор, убит он был не осколками от взрыва, как считалось ранее, а выстрелом в голову.
Причиной смерти мирного жителя, погибшего во время захода ДРГ на территорию Грайворонского округа, стал выстрел в голову, а не осколочное ранение. Этим жителем был командир отделения Преображенского батальона Юрий Гаевой, - сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В связи с тем, что он не военнослужащий, ему не положены федеральные выплаты, но мы из областного бюджета, как и всем военнослужащим, выплатим три миллиона рублей", — отметил глава региона.
Он добавил, что несовершеннолетней дочери погибшего до достижения ей 21 года будут начислять 50 тысяч рублей ежемесячно.
Преображенский батальон, о котором упоминал губернатор, является созданным в области батальоном самообороны. Сейчас это добровольные народные дружины, которые не имеют оружия.
ДРГ проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области 22 мая. В результате вторжения были ранены 12 человек и повреждено около 500 зданий. В регионе ввели режим КТО. В ходе контртеррористической операции российские военные блокировали и разгромили диверсантов. По данным Минобороны, в области уничтожили более 70 украинских террористов.