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ФСБ предотвратила теракт в Геленджике
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Геленджике, задержан гражданин России, являющийся сторонником украинского неонацизма. В ходе обыска по адресу проживания задержанного силовики нашли компоненты для изготовления СВУ.
"ФСБ предотвращен террористический акт в муниципальном округе города-курорта Геленджик Краснодарского края. В результате проведенных мероприятий задержан местный житель, сторонник украинского неонацизма, гражданин России, 1981 года рождения, планировавший осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов правоохранительных структур региона", — говорится в пресс-релизе.
Уточняется, что из оборудованного радикалом в лесистой местности на окраине населенного пункта тайника изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, в адресе проживания - компоненты для изготовления СВУ. В средствах связи обнаружены инструкции по сборке взрывных устройств и их применению, полученные из интернет-сообществ, администрируемых боевиками украинских националистических формирований.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ. Террорист был заключен под стражу.