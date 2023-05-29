Юридический бронежилет предпринимателей

Малый и средний бизнес сегодня нуждается в особой юридической поддержке. Нарушение контрагентами сроков по сделкам, дебиторская задолженность, защита в суде, проверки и штрафы, претензии, договорная работа, банкротство - вот далеко не полный перечень трудностей, с которыми приходится справляться бизнесменам. На помощь готовы прийти профессионалы.

Юристы для бизнеса с опытом более 13 лет под руководством Юлии Соколовой из Центра правовой защиты “Бронежилет” решили поддержать предпринимателей и организовали оказание бесплатной юридической консультации и проверку договоров на риски через сервис “Бронежилет бизнеса”.





Юлия Соколова, Генеральный директор ООО “Центр правовой защиты “Бронежилет””



Юлия, кстати, откуда такое название - «Бронежилет»?



- Такова наша миссия - создание юридического бронежилета для бизнеса с помощью права. Мы хотим, чтобы каждый предприниматель чувствовал себя под надёжной защитой. Поэтому ко Дню предпринимателя мы создали специальный чат-бот, с помощью которого и самозанятый, и начинающий ИП, и крупная организация сможет получить бесплатную юридическую консультацию, проверить свой договор на риски или протестировать наше юридическое обслуживание за символическую плату.



Выбрать свой подарок ко Дню предпринимателя можно по ссылке https://t.me/bronebiz_bot или просто написав в мессенджер, позвонив по номеру телефона +79525959360.



Какие решения юридических проблем Вы предлагаете?



- Мы ежедневно снижаем риски бизнеса, разрабатывая индивидуальные договоры с максимальной защитой прав нашего клиента, готовим претензии, если права клиента нарушены. Это целый спектр услуг — от разовых консультаций до аутсорсинга. Есть и различные варианты сотрудничества: удалённый формат, очное консультирование, представительство интересов клиента в судах и контролирующих органах.



На юридическом аутсорсинге остановимся подробнее. Почему предприниматели всё чаще выбирают эту услугу?



- Из-за явных преимуществ. Во-первых, делегирование юридических функций и задач профессиональным юристам освобождает время руководителя компании, если до этого правовыми вопросами он занимался самостоятельно. Во-вторых, юридический аутсорсинг позволяет существенно сократить затраты на содержание собственного юридического отдела. К тому же, к хорошему юридическому обслуживанию быстро привыкаешь. Большинство клиентов с нами на постоянном обслуживании уже несколько лет.



Предпринимателям каких сфер Вы помогаете с решением юридических проблем?



- Среди наших постоянных клиентов и оффлайн-бизнес (грузоперевозки, поставщики продуктов питания и других товаров, строители, организации в сфере услуг), и поставщики маркетплейсов (селлеры).



Селлерам мы помогаем защищать их права на фото (авторские карточки товара) и товарный знак, а также решать спорные вопросы с маркетплейсами при начислении штрафов, пропаже товара и прочие. Также мы помогаем онлайн-проектам, инфобизнесу, блогерам, онлайн-школам подготовить документы для сайта, снижающие риски возвратов платежей и решить многие другие вопросы.



Без защиты не оставим ни один бизнес!



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- Такова наша миссия - создание юридического бронежилета для бизнеса с помощью права. Мы хотим, чтобы каждый предприниматель чувствовал себя под надёжной защитой. Поэтому ко Дню предпринимателя мы создали специальный чат-бот, с помощью которого и самозанятый, и начинающий ИП, и крупная организация сможет получить бесплатную юридическую консультацию, проверить свой договор на риски или протестировать наше юридическое обслуживание за символическую плату.- Мы ежедневно снижаем риски бизнеса, разрабатывая индивидуальные договоры с максимальной защитой прав нашего клиента, готовим претензии, если права клиента нарушены. Это целый спектр услуг — от разовых консультаций до аутсорсинга. Есть и различные варианты сотрудничества: удалённый формат, очное консультирование, представительство интересов клиента в судах и контролирующих органах.- Из-за явных преимуществ. Во-первых, делегирование юридических функций и задач профессиональным юристам освобождает время руководителя компании, если до этого правовыми вопросами он занимался самостоятельно. Во-вторых, юридический аутсорсинг позволяет существенно сократить затраты на содержание собственного юридического отдела. К тому же, к хорошему юридическому обслуживанию быстро привыкаешь. Большинство клиентов с нами на постоянном обслуживании уже несколько лет.- Среди наших постоянных клиентов и оффлайн-бизнес (грузоперевозки, поставщики продуктов питания и других товаров, строители, организации в сфере услуг), и поставщики маркетплейсов (селлеры).Селлерам мы помогаем защищать их права на фото (авторские карточки товара) и товарный знак, а также решать спорные вопросы с маркетплейсами при начислении штрафов, пропаже товара и прочие. Также мы помогаем онлайн-проектам, инфобизнесу, блогерам, онлайн-школам подготовить документы для сайта, снижающие риски возвратов платежей и решить многие другие вопросы.Сайт Центра правовой защиты «Бронежилет» www.brone-law.ru Сообщество в ВК https://vk.com/bronebiz Телеграм-канал https://t.me/bronelaw Электронная почта brone-law@yandex.ru