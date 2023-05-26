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25 минут назад

В Белгородской области при обстреле были повреждены газопровод и линия электропередачи

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#обстрел #Белгород

Грайворонский городской округ Белгородской области с 6:30 находится под обстрелом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что с 6:30 утра под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ.

По его словам, погибших и пострадавших нет.

"В Грайвороне в четырех частных домовладениях есть повреждения: разрушена летняя веранда, посечены заборы и выбиты окна. Окна выбиты и в одном магазине. Осколками снаряда посекло один автомобиль. Снарядами повреждены газопровод и линия электропередачи. Аварийные службы уже приступили к восстановительным работам", - написал чиновник в своем Телеграм-канале.

Он также отметил, что в Глотово разрушен нежилой дом, посечен фасад и выбиты окна в здании ДК, а также есть повреждение ограждения магазина и ближайших построек.
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#обстрел #Белгород

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