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25 минут назад
В Белгородской области при обстреле были повреждены газопровод и линия электропередачи
Грайворонский городской округ Белгородской области с 6:30 находится под обстрелом.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что с 6:30 утра под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ.
По его словам, погибших и пострадавших нет.
"В Грайвороне в четырех частных домовладениях есть повреждения: разрушена летняя веранда, посечены заборы и выбиты окна. Окна выбиты и в одном магазине. Осколками снаряда посекло один автомобиль. Снарядами повреждены газопровод и линия электропередачи. Аварийные службы уже приступили к восстановительным работам", - написал чиновник в своем Телеграм-канале.
Он также отметил, что в Глотово разрушен нежилой дом, посечен фасад и выбиты окна в здании ДК, а также есть повреждение ограждения магазина и ближайших построек.
По его словам, погибших и пострадавших нет.
"В Грайвороне в четырех частных домовладениях есть повреждения: разрушена летняя веранда, посечены заборы и выбиты окна. Окна выбиты и в одном магазине. Осколками снаряда посекло один автомобиль. Снарядами повреждены газопровод и линия электропередачи. Аварийные службы уже приступили к восстановительным работам", - написал чиновник в своем Телеграм-канале.
Он также отметил, что в Глотово разрушен нежилой дом, посечен фасад и выбиты окна в здании ДК, а также есть повреждение ограждения магазина и ближайших построек.